Putin naboural vlastní obraz všemocného cara

Není momentálně v Rusku jiné téma, které by zajímalo skutečně všechny vrstvy obyvatelstva, než plánované zvýšení věku odchodu do důchodu. Bylo oznámeno v červnu, v den zahájení mistrovství světa ve fotbale v Rusku, které mělo patrně jako mimořádná událost zastřít efekt penzijní reformy. Komentář Praha 6:32 8. září 2018

Zvýšení důchodového věku vzala na sebe vláda. Na konci přechodného období měly ženy odcházet do penze v 63 letech v roce 2034 a muži v 65 letech v roce 2028. Prezident Vladimir Putin, který dříve prohlásil, že dokud je v Kremlu, věk odchodu do důchodu zvýšen nebude, dlouho mlčel nebo vzkazoval, že není s vládním návrhem spokojen.

Tím živil ve svých voličích naději, že jednoho dne oznámí návrat zpět k důchodovému věku 60 let pro muže a 55 let pro ženy, který se neměnil dlouhá desetiletí.

Před několika dny ale Putin vystoupil v televizi s půlhodinovým projevem. Mluvil o tom, proč už ruský státní rozpočet nedokáže utáhnout stávající systém. Navrhl snížit penzijní věk u žen na 60 let a řadu menších úprav. Ale základ změny, kterou nepřijala drtivá většina Rusů, zůstal stejný.

Víra ve světlé zítřky

Putinovi kritici se okamžitě ozvali. Alexej Navalnyj svolal na 9. září celostátní protest proti zvýšení věku odchodu do důchodu. Také je nyní ve vazbě, bude tam ještě bezmála 30 dnů, takže se sám těchto akcí nezúčastní. Michail Chodorkovskij z vynucené emigrace vydal vlastní komentář k Putinovi na YouTube.

Tyto výstupy opozičníků ale zatím vždy dokázaly zapálit jen omezené množství lidí. Drtivá většina zůstala věrna Putinovi. V jejich představách byl nad společností, nadán schopnostmi udělat, aby bylo líp.

Svým vystoupením však narušil vlastní image. Místo aby bouchl do stolu a prohlásil, že vše zůstane při starém, jako za zlatých dob Sovětského svazu, cosi zdlouhavě vysvětloval, a na závěr požádal o pochopení.

Putin, soudě podle prvních reakcí nikoli v opozici, ale mezi lidmi, kteří předtím žili v přesvědčení, že jeho moudrost je nad jejich chápání, nevycítil, že bourá nepsanou smlouvu mezi sebou a svým lidem.

Za prvé, co je to za cara, který se omlouvá a žádá o pochopení? Za druhé, jak to, že Putin, který usilovně buduje zdání, že vrací zemi do dob SSSR, jen s vlastní tváří, byl schopen tolik zklamat své voličstvo se sovětskou mentalitou?

Zde jsou některé reakce na Putinův projev na serverech prorežimních médií. Alexandr Stěpanov se sovětským státním znakem místo profilové fotky počastoval prezidenta slovy: „Zrádce lidové důvěry!“

Oleg Žukov napsal: „Stalin po válce nezrušil (věk odchodu do důchodu), ale tato šestice kapitalistů nám to bere v mírové době = DEMISI! 55 a 60 let a ani chvíli navíc.“ Zazněl také povzdech Alexandra Stoljarova: „Dal jsem mu svůj hlas zbytečně. Přitom jsem tolik doufal ve světlé zítřky. Je to smutné.“

To jsou emoce. Poukazuje se ale i na oficiální statistické údaje: v 50 z 83 ruských regionů se muži v roce 2013 dožívali věku nižšího než 65 let.

Autor je komentátorem deníku Právo