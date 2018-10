Když ruská smrtka s kosou říká: Já přijdu dřív než penze

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o penzijní reformě, na jejímž základě se především zvyšuje věk odchodu do důchodu. Muži budou místo 60 let odcházet v 65 letech a ženám se cesta na zasloužený odpočinek taky prodlouží, tentokrát z 55 na 60 let. Komentář Moskva 6:44 5. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Umit Bektas | Zdroj: Reuters

Putinův podpis pod zákon přišel poté, co ho ve středu schválila i horní sněmovna ruského parlamentu – Rada federace.

Tady byl poměr hlasů ve prospěch reformy ještě mnohem drtivější než před týdnem ve Státní dumě: 145 senátorů bylo pro a pouhých 5 proti. Prezidentova hlasovací mašinérie, jak se ruskému parlamentu často a právem říká, zkrátka opět zafungovala bezchybně.

Stalo se tak i přesto, že přímo pod okny Rady federace reformu rozhodně odmítalo několik tisíc nespokojených lidí. Mimochodem – podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění, se kterým přišel uznávaný a respektovaný Levada-Centr, s touto zákonnou úpravou nesouhlasí až devět lidí z deseti. Což znamená, že nejvyšší ruská státní moc musí mít pro zavedení takto nepopulárních opatření opravdu pádné důvody.

Ostatně když s nimi premiér Dmitrij Medveděv na samém počátku světového fotbalového šampionátu v Rusku přišel, vysvětloval je vcelku racionálními důvody – především demografickými, které platí i jinde po světě, kde se věková hranice odchodu do důchodu zvedla už dávno.

Podplukovník KGB a jeho štěstí

Hlas lidu, který je, jak známo, hlasem božím, mu však odpověděl rázně a přímo: Nechoď na nás s nějakými Japonci či Nory, když my se takového věku ani zdaleka nedožíváme. Což je ostatně hlavní argument prostých Rusů, kteří si na četných protivládních demonstracích nejednou dopřávají i hodně chmurné šprýmy – například plakát, na němž smrtka s kosou zástupu starších občanů bez obalu říká: Já přijdu dřív než penze!

Zajímavá je pozice prezidenta Putina, který se nejdřív k reformě vůbec nehlásil a nechal své pobočníky národu vysvětlovat, že on s tím přece nemá nic společného a že je to kompetence vlády. Nakonec byl ale okolnostmi a zřejmě i již zmíněnou všelidovou nevolí, která byla nakonec větší, než vládnoucí špička předpokládala, donucen koncem srpna vystoupit se zvláštním prohlášením v televizi.

Osobně pro něj to patrně bylo o to nepříjemnější, že v roce 2005 velmi sebevědomě prohlásil, že za jeho prezidentování se věk odchodu do důchodu rozhodně zvyšovat nebude. Tentokrát musel připustit, že se zkrátka hlavně z ekonomických důvodů nedá nic dělat a jedinou podstatnou náplastí, kterou měl k dispozici, bylo snížení původně plánovaného odchodu žen do penze v 63 letech o tři roky.

Putin byl dlouho považován za dítě Štěstěny, jemuž od nástupu do prezidentského úřadu vycházelo skoro všechno. S počátkem ukrajinské krize ale jako by právě tohle přestalo platit. Přišly sankce, klesly ceny ropy, oslabil rubl a letos se ke všem těmto nepříjemnostem přidala ještě z ruská strany jasně zpackaná travičská kauza Skripal. Uvidíme, co tohle všechno bude pro bývalého podplukovníka KGB znamenat dál.