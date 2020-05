Ruský režim se dočkává kritiků i tam, kde by je ještě nedávno nečekal

Velký rozruch v závěru tohoto týdne způsobil v Rusku známý a populární televizní moderátor a parodista Maxim Galkin. Ten na svém instagramu umístil pětiminutový videoklip „videokonference“ mezi prezidentem Putinem a moskevským primátorem Sobjaninem, kteří spolu probírají omezující protikoronavirové kroky a jejich rozvolnění. To už začalo a zahájení jeho další vlny se chystá na 1. červen. Komentář Moskva 17:21 31. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Populární televizní bavič, který na klipu hraje oba politiky, si na paškál bere především nelogičnost až nesmyslnost některých opatření. Klip okamžitě převzaly některé velké ruské informační servery, i když řada z nich ho po stížnostech Kremlu a moskevské radnice zase stáhla.

Galkin ve svém klipu vytváří opravdu bizarní situace, které sice nejsou věrnou kopií toho, co se především v Moskvě děje, ale právě zveličená podoba častého tápání úřadů v sobě má velkou sílu – jako každá dobrá parodie.

Na samém začátku dialogu primátor Sobjanin prezidentu Putinovi vysvětluje, jak budou napříště organizovány zdravotní vycházky Moskvanů: nejdřív se budou procházet nájemníci bytů s okny vedoucími na severozápad a jihovýchod a samozřejmě také ti občané, jejichž doby jsou orientovány rovnoběžně s rovníkem.

Na prezidentovu otázku, jak se bude tento režim kontrolovat, primátor odpovídá: „Když druhý dům už vyrazí na procházku, ale dům první ještě nemá doprocházeno, pak první dům zaplatí za druhý pokutu ve výši státem uznané minimální mzdy, a to za každého nájemníka.“

Putin jen Sobjanina žádá, aby pokuty nebyly vyšší než státní pomoc postiženým ve výši 5000 rublů (v přepočtu asi 1700 Kč). A tak dále, a tak podobně, k velké potěše už nejméně čtyř milionů Rusů, kteří už klip shlédli a jichž bude bezpochyby i nadále přibývat.

Z podporovatele kritik

Celá tahle skoro kratochvilná historie je o to zajímavější, že Galkin (jinak manžel o 27 let starší sovětské pophvězdy Ally Pugačovové) byl až donedávna tváří spíše oficiální televizní zábavy – svého času moderoval například ruskou podobu slavného světového televizního formátu „Chcete být milionářem?“.

Postupně se ale propracoval mezi kritiky putinismu – kupříkladu výrokem, že Putin není jméno, ale funkce, proto ji nikdo jiný než Vladimir Vladimirovič zastávat nemůže… (Putin ostatně tehdy poznamenal, že na to má komik právo.)

V loňském roce se Galkin zapojil také do kampaní proti stavbě nového pravoslavného chrámu na místě veřejného městského parku v Jekatěrinburgu a zastal se i režimem pronásledovaného novináře Ivana Golunova. Současný ruský režim se zkrátka dočkává kritiků i tam, kde by je ještě nedávno nečekal – o významných zástupcích zdravotnické první protikoronavirové linie ani nemluvě.

Ti, co to mají takříkajíc v popisu práce, tedy liberální politologové, analytici a novináři, jsou ještě nesmlouvavější. Kupříkladu politický publicista Alexandr Morozov ve svém posledním komentáři na své facebookové stránce jasně říká: „Putin v podmínkách pandemie naprosto ztrácí hlavu, a to od samého počátku. Kreml totálně podcenil otázku věrohodné statistiky vývoje choroby covid-19. Po dvou měsících tak prezident uvízl v pasti, kterou si sám nastražil, a to před očima celé země a vlastně celého světa: karanténní opatření musí odvolávat, protože to národní ekonomika tvrdě vyžaduje, a to ve chvíli, kdy epidemie vrcholu ještě nedosáhla.“

V závěru svého komentáře Morozov dokonce vyslovuje názor, že „pandemie zbořila Putinovu tzv. vertikálu moci, což vytváří novou politickou situaci s novými riziky“. Poněkud odvážné tvrzení – ale o tom, že Putin vůčihledě politicky slábne, v tuto chvíli není pochyb.