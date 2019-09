Kreml vypustil páru osvobozením svého stoupence

Třiadvacetiletý herec Pavel Ustinov stál 3. srpna v centru Moskvy u metra, kde měl pracovní schůzku. Ve městě sice probíhaly demonstrace proti Putinovu režimu, ale Pavla se to netýkalo. Vůči státní moci byl loajální. Základní vojenskou službu odbyl přímo v jejích elitních jednotkách, v Rosgvardiji. Komentář Praha 6:28 21. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třiadvacetiletý ruský herec Pavel Ustinov | Foto: Pavel Golovkin | Zdroj: ČTK/AP

Jeden čas dokonce podle vyprávění jeho sestry zvažoval, jestli se nestane profesionálním Putinovým elitním vojákem, ale nakonec se vrátil do civilu. Budoval hereckou kariéru. Zahrál amerického vojáka v jednom seriálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář Alexandra Mitrofanova

Na to se ho ale rozhicovaní těžkooděnci, kteří se k němu přihnali a začali ho mlátit obušky, vůbec neptali. Prostě ho zkopali a sebrali. Později si jeden z nich stěžoval, že ho přitom zabolelo v rameni. Soudce tedy poslal Ustinova na 3,5 roku za mříže a to byla forma jeho vzdoru, protože prokuratura chtěla šestiletý trest. Video, z něhož vyplývalo, že Ustinov nic neudělal, odmítl zhlédnout.

Pak se strhla lavina. Proti verdiktu se zvedli herci, novináři, popové, lékaři a další a nakonec i šéf Rosgvardije Viktor Zolotov, z jehož reakce bylo zřejmé, že pokud člověk nic neudělal, nemá dostat basu natvrdo, ale jenom podmíněný trest.

Spravedlnost pro všechny

Když se začali o překot hlásit nejoddanější podporovatelé Putinova režimu, zmizely veškeré pochybnosti, že Kreml z toho udělá PR akci. Soud dostane pokyn, aby Ustinova pustil, a režim řekne obyvatelstvu: Tak vidíte, jsme spravedliví. Když to byl náš člověk, ničeho se nezúčastnil a došlo k nedorozumění, ochotně to napravíme!

Ruský soud po kritice propustil herce Ustinova. Petici žádající jeho svobodu podepsalo 150 tisíc lidí Číst článek

Otevřeně a cynicky to popsal ve svém Telegramu jeden z kremelských insiderů, šéfredaktor rozhlasové stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov: „Rozhovor s vysoce postavenou osobou. ‚Poslechni, ten Pavel Ustinov, vždyť je to bývalý voják Rosgvardije, nenávidí opozici, stalinista, krymnašista a tak dále...“ A já: ‚Co jako má být?‘ a scéna beze slov.“

Kreml se tedy obával, že Ustinov bude pro opozici příliš nedůvěryhodný, ale obavy byly zbytečné. Z opozice zaznělo, že spravedlnost musí platit pro všechny.

O osudu jiných, skutečných účastníků protestů, kteří mají strávit za mřížemi pět, tři a půl roku či dva roky, se už tolik nemluví. Kdyby je někdo veřejně hájil, riskoval by hněv režimu.

Ustinova soud pustil domů proti závazku o neopuštění města do 26. září, kdy proběhne odvolací řízení. Týž den poslal režim do blázince jakutského šamana Alexandra Gabyševa, který šel pěšky ze Sibiře do Moskvy, aby vyhnal z Kremlu Vladimira Putina, symbol zla.

Šamana sebral ve čtvrtek oddíl těžkooděnců a přepravil zpět do Jakutska. Dnes se objevil na policejním videu. Svým stoupencům po telefonu řekl, že se do blázince musí vrátit, jen si vyprosil propustku na jeden den, aby navštívil sestru. Pak ho mají soudit za extremismus.

Na videu chválí kluky policajtské, že s ním zacházejí přesně podle zákona, chválí to, že bude vyšetřování a soud, a vyzývá stoupence, aby si šli domů odpočinout kvůli klidu na práci orgánů činných v trestním řízení.

Autor je komentátor Práva