Kreml se stále více orientuje na sovětský model politiky

Pro pamětníky nebo pro ty, kteří se odborně zabývají dějinami Sovětského Svazu, je ruský dnešek připomenutím zjevů, které si pamatují nebo studují. Kreml se stále otevřeněji orientuje na sovětský model domácí a zahraniční politiky. Ve čtvrtek zaznělo, že se NATO musí zavázat, že se nebude rozšiřovat na východ. Pokud to odmítne, nechává si Ruská federace právo na příslušnou odvetu. Komentář Praha 6:29 5. prosince 2021

Prohlásil to sovětský ministr zahraničí Andrej Gromyko (přezdívaný Mister No) na povel sovětského vůdce Leonida Brežněva? Ne, řekl to ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov na povel prezidenta Vladimira Putina.

Rusko tak mimo jiné ignoruje ukrajinskou ústavu, v níž je zakotven „strategický kurz státu na získání plnohodnotného členství Ukrajiny v Evropské unii a Severoatlantické alianci“. Jenže Putin opakovaně prohlásil, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ, tudíž není možné, aby Ukrajina měla jiný kurz než kremelský.

Lavrov také obvinil Spojené státy a jejich spojence z toho, že se do Evropy vrací noční můra válečného konfliktu. Kreml proto podle Lavrova „bude tvrdě a rozhodně reagovat na jakékoli nepřátelské činy na svou adresu“. Připomenu, že Rusko úředně pokládá za nepřátelské dva státy: USA a Českou republiku. Celá tato rétorika už netěží z doby Brežněva, ale jde v čase pozpátku, ke Stalinovi.

Stalin a Brežněv by měli radost

V samotném Rusku je to také stále podobnější období sovětských represí proti všem, kdo si dovolí mít jiný názor než vedení. Teď rozjel Kreml kampaň proti populárním ruským rapperům.

Publicista Konstantin Eggert k tomu napsal: „Navalnyj sedí, jeho tým je v emigraci, nezávislá média jsou zničena, nebo zkrocena, obhájci lidských práv jsou hromadně označeni za cizí agenty. Ale na druhou stranu, co mají teď silovici dělat, přijít do Kremlu a nahlásit, že už nemáme vnitřní nepřátele? To je absolutně nemožné. Jak by kradli ze státního a dostávali nové hodnosti, kdyby podvratní živlové došli? Musí proto rozšiřovat okruh podezřelých, aby ještě víc rozprostřeli státní kontrolu společnosti.“

V Rusku soud zakázal knihu Žena v Berlíně, anonymní monografii německé ženy, která byla v roce 2003 odhalena jako novinářka Marta Hillersová. Líčí okupaci Berlína Rudou armádou v roce 1945. Popisuje masová znásilnění Němek sovětskými vojáky. Kniha byla zakázána jako extremistická.

Státní agentura RIA Novosti zveřejnila obsáhlý článek podepsaný Natálií Osipovovou. Autorka tvrdě kritizuje mladé Rusy za nestandardní myšlení a mimo jiné píše: „Za účelem získání podpory západních šiřitelů pochybné kultury se musí upsat pokrokové matrici, v níž je Rusko agresorem (a kdyby uvedli, že vytvoří dílo o ‚milionech znásilněných Němek‘, budou velmi úspěšní).“

Autorčino krédo je vyjádřeno jasně: „Dobrým člověkem se jeden mohl stát výlučně – a nedělám si legraci –, když se díval na sovětské filmy a četl sovětské knihy.“

Stalin a Brežněv by měli upřímnou radost.

Autor je komentátor serveru novinky.cz