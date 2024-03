Posluchač či divák zpravodajství z Moskvy musel mít pocit, že tohle už někdy zažil. Masivní útok ozbrojenců přímo v centru ruského státu se skutečně podobá tamním událostem z roku 2002. V čem je jiný a jak to souvisí se současným džihádismem? Komentář Praha 16:30 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koncertní síň v ruském Krasnogorsku | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Stýkání a potýkání Putinova Ruska a Islámského státu je delší než posledních pár dní, vlastně trvá po celou dobu existence organizace, která si říkala Islámský stát.

Do přímého kontaktu se dostali zejména poté, co se Putin v roce 2015 rozhodl vojensky zasáhnout do povstání proti Bašáru Asadovi v Sýrii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Fingerland: Co mají džihádisté proti Putinovi?

Společně s Íránci tehdy pravděpodobně zachránil tehdejší formálně sekulární režim, stojící ovšem na alávitské šíitské menšině. Převážně sunnitští povstalci tehdy asi mířili k vítězství.

Patřili k nejrůznějším proudům, od umírněných až po extremisty spojené s někdejší Al-Káidou nebo tehdy stále úspěšnějším Islámským státem. Pro mnoho sunnitů v arabském světě i mimo něj se Rusko svou pomocí diktátoru Asadovi a šíitskému nearabskému Íránu stalo spolupachatelem velkého ponížení a bezpráví.

Ovšem angažmá Ruska bylo tehdy složitější. Zejména za pomocí leteckých úderů likvidovalo povstalce proti vládě, ale selektivně. Nejdříve se zaměřilo na umírněnější skupiny, a to někdy i ve prospěch těch extremističtějších, včetně Islámského státu. Záměrem bylo vytvořit situaci, kdy bude na výběr už mezi nábožensky tolerantnějším Asadem a pro ostatní světu zcela nepřijatelnými džihádisty.

Útok v koncertním sále v Moskvě je součástí války se zeměmi, které bojují proti islámu, uvedl IS Číst článek

Teprve potom začali Rusové bojovat i proti Islámskému státu. Ten měl tedy dva důvody Rusy nenávidět – jednak kvůli jeho pomoci Asadovi a Íránu, a také kvůli přímému konfliktu. Už tehdy Islámský stát na ruské cíle útočil, třeba na letadlo z Egypta v roce 2015.

Množení odnoží

Jenže původní centralizovaný Islámský stát byl poražen a rozprášen už před několika lety. Místo něj vznikly různé lokální odnože, například kavkazská větev působící hlavně v ruských republikách Čečensko, Dagestán, Ingušsko a Kabardsko-Balkarsko, která byla nepochybně předmětem zvýšené pozornosti ze strany ruských bezpečnostních složek.

K moskevskému útoku se nicméně hlásí jiná odnož, Islámský stát Chorásánu, který se tím odvolává na historické území kdesi na pomezí Íránu, Afghánistánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu.

Ironií je, že tato odnož zažila nový vzestup po odchodu Američanů z Afghánistánu, protože se tím přerušil tlak amerických a afghánských zvláštních jednotek na tuto organizaci.

Současně Islámský stát Chorásánu úspěšně bojuje s tamním vládním Tálibánem, a už má k dispozici několik tisíc bojovníků, zčásti bývalých Talibánců. A protože dnešní Tálibán je do určité míry spojencem Moskvy, Islámský stát ji považuje také za svého nepřítele – to je po ruském syrském angažmá po boku Íránu další důvod k nenávisti vůči Rusku.

Putin jako Satan

Jenže je tu ještě něco. Propaganda Islámského státu už nějakou dobu líčí Putina jako nepřítele muslimů, i když v jistém smyslu islám v Rusku kvete – pro některé Rusy možná až moc.

Útok je pro Putina nepříjemný. Za tvrdý režim slíbil bezpečí, které ale neudržel, říká analytik Dvořák Číst článek

Spílání Putinovi možná samo o sobě mohlo být dostatečnou předzvěstí útoku, ruské tajné služby počátkem března údajně zabránily útoku Islámského státu na moskevskou synagogu.

Nynější útok na kulturní centrum značně připomíná 22 let starou tragédii v moskevském divadle na Dubrovce. Tehdy to byla džihádistická akce ve jménu čečenského odboje.

Tentokrát se zdá, že globalizující se Islámský stát po úspěšných předloňských megaútocích v Íránu zaútočil na ještě viditelnější Moskvu, jeho ambice očividně rostou. Rusové se mají na co těšit. Ale my také.

Autor je komentátor Českého rozhlasu