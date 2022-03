Jaké jsou ruské jaderné možnosti?

Rozkaz Vladimira Putina uvést ruský jaderný arzenál do stavu zvýšené pohotovosti vyvolal neklid po celém světě. Mnozí analytici se ale shodují v tom, že tyto kroky je třeba chápat jako varování jiným státům, aby se do války na Ukrajině nevměšovaly. Nicméně – jak je to tedy s ruskými jadernými možnostmi? Komentář Moskva 6:44 7. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko uskutečnilo vojenské cvičení zaměřené na strategické jaderné zbraně | Foto: Ruské ministerstvo obrany | Zdroj: Reuters

Když k informacím o mobilizaci ruského zbrojního jaderného materiálu přibyly další, konkrétně o pátečním nočním útoku ruských vojsk na největší evropskou jadernou elektrárnu v ukrajinském Záporoží, kdekomu z nás jistě hodně zatrnulo: stačilo málo – a mohli jsme zhruba zažít, co je to ruské jaderné nebezpečí v praxi a co se stane, když tyto arsenály budou skutečně aktivovány.

Podle přibližných odhadů Federace amerických vědců má dnešní Rusko k dispozici skoro šest tisíc hlavic. Z těch je zhruba čtvrtina již odepsána a bude se likvidovat. Zbytek tvoří strategické jaderné nálože, které mohou být přepravovány na obrovské vzdálenosti. O taktických jaderných zbraních se v této statistice nemluví.

Jaderné zbraně dnes vlastní devět mocností, ale vyjma konce druhé světové války, kdy bomby tohoto druhu svrhly na dvě japonská města Spojené státy, nebylo jádro v četných válkách po všech koutech světa nikdy nasazeno.

Manipulace se zbraněmi

Důvod je prostý: tyto zbraňové systémy slouží především jako odstrašující prostředek, protože kdyby vystřelily všechny naráz, stačily by na mnohonásobné zničení celého světa. Ostatně americké bomby v Japonsku měly ráži pár kilotun, a přesto způsobily smrt až 200 tisíc lidí. Největší dnešní hlavice jsou až tisícikilotunové.

Přes tato jistě znepokojivá čísla je většina světových odborníků přesvědčena, že Putin jen planě vyhrožuje a že je si velmi dobře vědom, jaké nebezpečí by na svou zemi, a vlastně na celý svět přivolal. Bezpečnostní expert stanice BBC Gordon Corera proto říká:

„Pravděpodobnost jaderného konfliktu se po nedávných Putinových prohlášeních skutečně o něco zvýšila, ale stejně jako dřív je stále dosti malá. Jeho výroky bych považoval jen za varování. Jiná věc je, že jakmile se s podobnými zbraněmi začne manipulovat, vždy je tu riziko, že jedna strana si špatně vyloží záměry strany druhé nebo že se situace vymkne zpod kontroly.“

Britský ministr obrany Ben Wallace k tomu dodává, že rozvědky zatím žádný pohyb tohoto druhu ruských vojsk nezaznamenaly, ale že situaci dál bedlivě monitorují.

Je ovšem otázka, jestli si tito dva vážení britští gentlemani uvědomují, že podobné úvahy platí v případě, kdy mluvíme o normální zemi s normální politickou reprezentací. O tom se v případě současného Ruska rozhodně mluvit nedá.

Autor je komentátor Českého rozhlasu