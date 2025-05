Rusko jako velmoc? Zdařilá simulace

Byla to událost přímo dramatická: V noci na neděli, v jednu v noci, sdělil Vladimír Putin světu – před novináři narychlo svolanými do Kremlu – že navrhuje v Istanbulu přímá jednání s Ukrajinou o míru, a to bez jakýchkoli předběžných podmínek. Aby se doslova na poslední chvíli, v noci na 15. května, ukázalo, že by tam na něj ukrajinský a eventuálně i americký prezident čekali marně.

Komentář Moskva 16:30 17. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít