V oficiálním ruském podání provádí země humánní speciální vojenskou operaci na Ukrajině, kde zabíjí výhradně ukrajinské nacisty a vojáky jejich západních chlebodárců a naopak se stará o civilisty jako o své vlastní. Což je svým způsobem, v ruském chápání, pravda, protože podle oficiálních údajů má být rusifikováno 307 423 ukrajinských dětí, které Rusové dosud deportovali z jejich vlasti. Komentář Praha 6:30 25. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin nedávno řečnil o ruské převaze sahající hluboko do dějin | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jak ale vypadá představa ruských úředních míst o dalším vnitřním vývoji země? Bloger Vladimir Bekiš na webu Rádia Svoboda si dal práci a sesumíroval výroky kremelských špiček na toto téma.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Rusko na cestě ke KLDR

Vladimir Putin nedávno řečnil o ruské převaze sahající hluboko do dějin. Uvedl, že i kdyby byla pravda, že si staří Rusové pozvali Varjaga Rurika, aby jim vládl, tak stejně přišel k hotovým kvazistátním strukturám a sám Rurik měl slovanské kořeny.

Ukrajinský letecký návodčí: Máme málo zbraní. Rusové nás budou válcovat převahou železa Číst článek

Do série Putinových dějepisářských výroků patří také ten, že žádná Ukrajina neexistuje, protože ji vymysleli bolševici, a opakované tvrzení, že Sovětský svaz se všemi národními republikami nebyl ničím jiným než historickým Ruskem.

Bekiš k tomu uvádí: „Buďte tudíž ve střehu, Ukrajinou to neskončí. Rusko se pustí do navrácení a upevňování zemí (Putinův citát o současných ruských úkolech), stále dál a stále víc...“

Co říkají obyčejní Rusové?

Jak by taková rozšířená verze současného Ruska vypadala? Jako druhá severní Korea. Ale byla by v této roli největší na světě! Už teď je v zemi zrušena platnost verdiktů Evropského soudu pro lidská práva.

‚90 procent města bylo zničeno.‘ Ukrajinci dostali rozkaz stáhnout se ze Severodoněcku Číst článek

Rusko opustilo Radu pobaltských států, likviduje jednotný evropský vzdělávací systém a přemítá o návratu ke kombinaci carské a sovětské výuky. Dokonce pohrdlo hudební soutěží Eurovize a uvažuje o vlastní show, kde by se muselo zpívat jen rusky.

Jsou rovněž slyšet návrhy o zřízení čistě ruského Oscara, který by se jmenoval Euroasijská filmová cena, či o odchodu ze Světové obchodní organizace a Světové zdravotnické organizace. Rusko vystoupí ze Světové organizace cestovního ruchu. Uvažuje o opuštění Mezinárodního měnového fondu.

Jenže zároveň si Kreml dělá nárok na vůdčí roli ve světě. Šéf ruské rozvědky SVR Sergej Naryškin uvedl: „Žádný mír, ať již globální či regionální, nemůže být pevný, stabilní a dlouhotrvající, není-li uzavřen za účasti Ruska.“ Klíčový je v této oblasti Putinův výrok starý několik let: „K čemu potřebujeme svět, když v něm nebude Rusko?“

Obvykle v tomto místě vyprávění zaznívá na veřejných besedách otázka: Co na to říkají obyčejní Rusové?

Odpovím tentokrát slovy hudebníka a grafika Michaila Ježova, který je již několik let v emigraci a jehož text přeložil a zveřejnil Deník N: „Zda nebudou letadla – kašlou na to, nebudou normální auta – kašlou na to, nebudou normální kina – kašlou na to, nebudou turbíny Siemens – kašlou na to… A i kdyby neměli slušné šaty a museli by chodit v cárech, stejně budou chválit cara a žádat víc krve.“

Autor je komentátor serveru novinky.cz