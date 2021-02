Současná ruská společnost se mění ve zjevně protiputinskou

Neděle 31. ledna byla dalším dnem celoruského protestu, jehož snahou je dosáhnout osvobození opozičního politika Alexeje Navalného. Ten byl zadržen ihned po svém návratu z léčení v Německu před dvěma týdny. V úterý Navalného přitom čeká soud, který by mohl rozhodnout. Zřejmě taky rozhodne o jeho uvěznění na nejméně 3,5 roku. Komentář Moskva / Praha 6:29 2. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Putinův režim je tvrdě rozhodnut jakýmkoli mohutným pouličním akcím v Rusku zabránit. | Foto: Valentin Egorshin | Zdroj: ČTK/AP

Začněme pár statistickými čísly, z nichž nejdůležitější je zřejmě počet zadržených – 5135. To je v novodobé historii politických protestů v Rusku smutný rekord svědčící o tom, že Putinův režim chce hnutí usilující nejen o svobodu pro Navalného, ale teď už i o odchod současného věčného prezidenta do politického důchodu, jednoduše velmi tvrdě potřít: použity byly nejen elektrické obušky a slzný plyn, ale i pohrůžky střelnou zbraní.

Složité to tentokrát je s předpokládanou účastí – například podle policejních počtů v Moskvě do ulic vyšly sotva dva tisíce lidí. Jenže to by znamenalo, že zadržených v metropoli bylo přes tři čtvrtiny!

Dá se tedy odhadnout, že demonstrantů, tentokrát úsilím bezpečnostních jednotek hodně rozptýlených, bylo několikrát víc – v měřítku celé země ale patrně méně než o předešlém víkendu.

Strach z jediného člověka

Pokud se to potvrdí, znamenalo by to, že represivní složky, které v Rusku zřejmě začínají rozhodovat skoro o všem, alespoň zčásti dosáhly svého. Už během celého týdne bylo jasné, že s politickou opozicí nikdo vyjednávat nehodlá a že jedinou zbraní Putinova režimu je chvílemi až brutální násilí.

Policie se tentokrát připravovala přinejmenším od středy či čtvrtka: zatýkala lidi z nejbližšího Navalného okolí, hrozila nepodmíněnými tresty osmi let pro účastníky a 15 let pro organizátory nepokojů, žádala po sociálních sítích, aby odstraňovaly výzvy k protestům a přímo v neděli uzavírala stanice metra v centrech velkých měst a koneckonců i tato centra samotná.

Putinův režim je zkrátka tvrdě rozhodnut jakýmkoli mohutným pouličním akcím v Rusku zabránit – je si moc dobře vědom, že kdyby jim nechal volný průchod, situace se mu brzy vymkne z rukou. Velmi dobře to vystihl poslanec Pskovské oblastní dumy Lev Šlosberg, který na okraj nejnovějších událostí v zemi poznamenal, že současná ruská společnost se mění ve zjevně protiputinskou. A to v Kremlu vědí taky.

Výstižně aktuální ruskou situaci před pár dny v narážce na pozici samotného Putina pojmenoval nový šéf americké diplomacie Anthony Blinken: „Ještě jsem v životě neviděl, aby muž tak mocný měl takový strach z jediného člověka.“

Tím je řečeno vše – včetně toho, jak si Kreml bude počínat i ve dnech a týdnech následujících.

Autor je komentátor Českého rozhlasu