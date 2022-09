Odpoutat se od Ruska je jako odejít od tyrana, co živil rodinu. Je to těžké, ale stojí to za to

Češi se obávají zimy. Řeší, jak ji kvůli zastaveným dodávkám plynu z Ruska přežít ve zdraví a pokud možno bez dluhů. V podobné situaci se ocitá žena, která odchází od muže, který ji trápil, ale zároveň i živil. Přemýšlí, zda stačí dětem zaplatit jídlo, oblečení, věci do školy a vše další potřebné tak, aby se jejich život co nejméně změnil. Je jí jasné, že to bude velmi tvrdé a jímá ji z toho úzkost. Praha 6:29 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít hádka | Foto: Freepik, @jcomp

Čas od času ji napadne, zda není lepší sklonit hlavu, totálně se ponížit a vrátit se po pár týdnech k tyranovi. Uvnitř však moc dobře ví, že není. Ví to proto, že to už vyzkoušela.

Ví, že po krátké chvíli, kdy se muž po jejím návratu blahosklonně kochá sám sebou, jak se bez něj rodina neobejde, pozve ji na večeři a dětem koupí hračky, přijde ještě větší ponižování než dosud.

Žena dostane seznam toho, co musí a co nesmí dělat, koho smí a nesmí vidět a co musí a co naopak nesmí na veřejnosti říkat. Když všechno splní a bude velebit svého živitele, bude vše v pořádku. Bude s ním možná i chvílemi veselo, ona dostane nějaký hadřík a děti občas i cukrátko. Pokud to však poruší, přijde „zasloužený trest“ v podobě strohého chladu, urážek, někde i bití, odejmutí hadříků a cukrátek, aby pochopila, že to je jen a jen její vina, když rodina trpí.

Pocit svobody a sebeúcty

Pokud se omluví, poníží a dostatečně dlouho se bude kát, může zloba tyrana zase na chvíli zmizet. Čím víckrát se však omluví za něco, za co se omlouvat nemá, čím víckrát se poníží, čím víckrát přijme to, že to je její chyba, když se má rodina špatně, tím víc a víc bude upadat do jeho moci a stávat se čím dál tím bezmocnější loutkou.

Loutkou, na niž je smutný pohled, jak papouškuje to, co chce tyran slyšet, a hájí názory, s nimiž sama nesouhlasí. Takové loutce ale nemůže nikdo pomoci do doby, než sama pochopí, že je vše špatně a toxický vztah jednou provždy ukončí.

Z tyranovy smyčky je velmi těžké se vymanit, protože si na svou poslušnou hračku zvykl a nechce o ni přijít. Odejme jí vše, co může, bude ji zastrašovat, vyhrožovat a když pochopí, že ji nezíská zpět, napře všechny síly k tomu, aby ji poškodil či zničil. Je to těžké ustát, a proto to chce velkou odvahu, vytrvalost a sílu.

Ženu čeká těžký boj o přežití, čeká ji vyčerpání i výčitky vůči dětem, že jim nemůže dopřát to, co mají jejich vrstevníci. Uvnitř ji však posiluje jedna věc – hrdost na to, že i přes všechny velmi drsné překážky dokázala od tyrana odejít a odstřihnout se od jeho svazující podpory. Pocit svobody a vlastní sebeúcty je tak slastný, že jí nahrazuje vše, čím za ni musí platit. Postupně také cítí, že čím víc toho překonává, tím je silnější, radostnější a šťastnější než dřív.

Rusko se k ostatním zemím chová podobně jako muž k porobené ženě. Neuznává druhé státy jako sobě rovné a chce si je podrobit. Když ho budou velebit a poslouchat, nechá je žít a dá jim cukrátko v podobě levného plynu a ropy.

Když ho poslouchat nebudou, bude je zastrašovat a pokoušet se je zničit podobně jako Ukrajinu. Nikdy se to nezmění. Nikdy se to nezmění proto, že to je tyran, který ostatními pohrdá a jinak s nimi jednat neumí.

Česko má nyní dvě možnosti, jak se k nezdravému vztahu s Ruskem postavit. Buď se nechá obtížemi spojenými s drahými energiemi zlomit, jak po tom volají někteří Češi, vrátí se tím pod ruská křídla a bude muset snášet nedůstojnou lokajskou roli, mnohem poníženější než dosud, protože si dovolilo rebelovat. Má však i mnohem lepší možnost – vzchopit se, semknout, vydržet vyhrožování a odebrání výhod v podobě levných surovin a konečně se zbavit závislosti na něm.

Jsem šťastně rozvedená, takže vím, jak dobré je odejít z nefunkčního vztahu navzdory tomu, že to je velmi drsné a těžké. Po této zkušenosti vím také to, že mi žádná levná elektřina, plyn, palivo či jiná výhoda nestojí za to, abych o svou svobodu přišla.

Doufám, že pocit svobody a sebeúcty osloví i ty, kteří se zatím od Ruska bojí oddělit.

Autorka je redaktorka serveru Seznam Zprávy