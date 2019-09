Komunální volby Rusku – jak volit chytře

Tato neděle se v Ruské federaci odehrála ve znamení takzvaného jednotného volebního dne. Ve všech 85 územních subjektech země proběhly komunální volby různého stupně, včetně voleb 16 gubernátorů. Přestože za normálních okolností podobný typ hlasování velký zájem nebudí, čemuž obvykle odpovídá i účast, tentokrát to bylo trochu jiné. Komentář Moskva / Praha 16:33 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policistka hlídá volební místnost v Moskvě během komunálních voleb | Foto: Shamil Zhumatov | Zdroj: Reuters

Nejsledovanější přirozeně byly volby do moskevského zastupitelstva, protože jim předcházela mohutná vlna protestů, které se skoro dva měsíce odehrávaly každou sobotu.

Důvod byl jasný: nejvyšší státní moc moskevské úřady zřetelně pověřila, aby na kandidátky nepustily představitele nesystémové opozice a také nezávislé uchazeče o zastupitelská křesla. Na třetí pokus u soudu se tak nakonec k volbám z 57 kandidátů tohoto typu dostal jen Sergej Mitrochin ze strany Jabloko.

Jak se ale zdá, opozici se vyloženě vyplatila metoda tzv. inteligentního hlasování, již voličům s jasnými protestními náladami doporučil v současnosti nejznámější opoziční vůdce Alexej Navalnyj.

Máme výborné kandidáty

Ten - místo nabádání exilových opozičních politiků Garriho Kasparova (doporučujícího volby ignorovat) či Michaila Chodorkovského (jenž volal po znehodnocování volebních lístků) - navrhl: chcete-li volit chytře a nemáte k dispozici kandidáta podle své chuti, volte hlavně proti Jednotnému Rusku, nejlépe druhého v pořadí předvolebních průzkumů.

To sice platilo především o komunistech, ale výsledek se, jak se zdá, dostavil: podle předběžných výsledků byli kandidáti Jednotného Ruska ve 22 ze 45 moskevských volebních obvodů poraženi. V celostátním měřítku by pak Jednotné Rusko ve volbách všeho druhu mohlo přijít až o třetinu mandátů.

Protestním náladám ve společnosti odpovídal i postup samotné strany moci Jednotné Rusko: její uchazeči o zastupitelské posty sice využívali finančních prostředků své strany, ale ve většině případů kandidovali jako nezávislí. To už samo o sobě vypovídá, že i členové této proputinovské partaje jsou si jasně vědomi, jakou pověst tato pochybná politická značka má.

Na druhé straně je evidentní, že celostátně Jednotné Rusko opět přijde o pozice, ale jinak zvítězí. Zaslouží se o to tradičně ruský venkov, ovlivněný celoplošnými prostátními televizemi a už od komunistických časů uvyklý dělat to, co si panstvo přeje, přesněji řečeno, co přikáže.

Na závěr ještě parafráze zajímavého výroku nejvyššího pána v zemi Vladimira Putina: „V některých zemích mají na jedno křeslo třeba 50 nebo 100 kandidátů, ale podstata netkví v kvantitě, ale v kvalitě. A my máme vesměs výborné kandidáty.“

Přeloženo do lidské řeči to znamená: „Výborný kandidát je ten náš – prověřený a schválený shora.“ Podle toho taky tyto ruské regionální volby vypadaly. Jako v posledních letech obvykle.