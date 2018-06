V Rusku dočasně povolen karneval

Redaktor rádia Echo Moskvy Alexandr Pljuščev napsal: „Obyčejní lidé pořádají zvláštní výpravy, aby ‚koukli na cizince‘. Vypadá to, že jsou u nás lidmi vyšší kategorie. Aby neměli zkažený dojem o zemi, jejíž mezinárodní pověst je v poslední době jemně řečeno nevalná, smí porušovat literu i ducha zákonů. Veselit se spolu s cizinci mají milostivě dovoleno i Rusové.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář

Podle Pljuščeva klade mistrovství světa před obyvatele Ruska otázku, zdali se chtějí stále více dostávat do konfrontace se světem, zvláště je-li zcela jiný, než ho maluje Kreml.

Mimo hostitelská města prožívají lidé fotbal prostřednictvím národního týmu, který má na kontě dvě vítězství s úctyhodným celkovým skóre 8:1. Rusové hráli dobře, na druhou stranu měli slabé soupeře ze Saúdské Arábie a Egyptu. Podle všech svědectví šlape organizace mistrovství dobře a nejsou vážné bezpečnostní incidenty.

Vlezlé mušky, které otravují na hřišti ve Volgogradu, prezentují pořadatelé jako přírodní úkaz, s nímž se nedá nic dělat. Populární bloger Ilja Varlamov však ocitoval dopis místního zoologa, který uvádí, že již šest let se snaží s čísly v rukou přesvědčit místní úřady, aby hubily mušky ve stadiu larev, protože později jde o vyhozené peníze.

V plánu teroristické útoky a založení požárů

Ale místo zhruba 500 tisíc rublů, které by podle zoologa stačily na tuto operaci, raději dostávají úředníci z rozpočtu 13 milionů, vykazují neefektivní postřik a mušky se rojí dál.

Mušky nejsou ale hlavní starostí Rusů mimo fotbalový karneval. Velkým a kontroverzním tématem je penzijní reforma ohlášená v den zahájení mistrovství světa. Věk odchodu do důchodu se má postupně zvedat ze 60 na 65 let u mužů a z 55 na 63 let u žen. Petici za změnu těchto parametrů podepsalo k dnešnímu odpoledni 1 024 793 lidí. Proti vládnímu záměru vystoupil dokonce jinak loajální list Moskovskij komsomolec.

„Je nepředstavitelné, že by politbyro v čele s Brežněvem během OH v roce 1980 zvýšilo věk odchodu do důchodu nebo by jinak ohrozilo výdobytky socialismu,“ napsal list. Dodal, že Rusové středního a staršího věku si jsou dobře vědomi, kolikrát je stát podvedl, a nedají se jen tak utáhnout na vařené nudli.

„Pamatují si postuláty ateismu, teze o třídním boji, jsou vychováni v duchu racionálního vnímání světa,“ argumentuje Moskovskij komsomolec. Bere si na pomoc článek Závrať z úspěchů z roku 1930 od Stalina.

Na 1. července připravuje demonstrace proti penzijní reformě Alexej Navalnyj. Chce 20 akcí, zatím je povoleno pět. Navalnyj napsal, že v Novosibirsku úřady zamítly žádost s odůvodněním, že na předmětnou dobu jsou již ve městě naplánovány teroristické útoky a založení požárů.

List Vědomosti však uvedl, že Kreml je dohodnut s loajálními odbory, které uspořádají vlastní demonstrace. Vláda pak okatě kývne na jejich požadavky na změkčení reformy, než aby to vypadalo, že si je vydupal Navalnyj, jehož pouhé jméno nesmí být veřejně vysloveno.

Autor je komentátorem deníku Právo