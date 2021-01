Rusko se vtahuje do víru vnitřního konfliktu

To byl tweet ruské uživatelky. V reakcích se vršily příklady, že takových jedinců je v zemi dost na to, aby začali být v případě vnitřního konfliktu násilní. Jenže jaký je důvod, že se v Rusku střetávají skupiny obyvatelstva?

Alexej Navalnyj se stal katalyzátorem tohoto procesu. Sám ho nevyvolal. Jen jako zkušený politik ho využívá, aby se dostal k plnění svého legitimního cíle – stát se ruským prezidentem. Ve čtvrtek byl opět u soudu. Tedy dálkově a neuspěl se stížností na nezákonnost svého věznění. Nicméně pronesl projev a stihl zařídit, aby se objevilo jeho provolání v Instagramu.

„Investigaci o Putinově paláci zhlédlo již 100 milionů lidí a 2 procenta těchto lidí v ulicích stačí, aby přivedli do příčetného stavu všechny štamgasty aquadiskotéky… Běžte dál do ulic, nebojte se ničeho. Nikdo nechce žít v zemi, kde vládne zvůle a korupce. Většina je na naší straně. Pojďme ji probudit,“ napsal Navalnyj.

Ti, kdo přijdou po nás

Další protestní akce jsou hlášeny po celém Rusku na neděli 31. ledna. Jako odvetu uspořádal režim ve středu hon na Navalného ženu a jeho spolupracovníky. Mezitím první sociologická data z protestů 23. ledna ukázala, že došlo ke zlomu ve složení protestujících.

Soud poslal spolupracovníky Navalného do domácího vězení. Prokuratura hrozí, že příště bude tvrdší Číst článek

Politoložka Jekatěrina Šulmanová uvedla, že nejvíce bylo lidí ve věku od 20 do 25 let. Za nimi byly věkové skupiny 18 až 24 a 36 až 46 let. Nejdůležitější údaj však je, že vůbec poprvé ve svém životě vyšlo do ulic proti Putinovi 42 procent dotázaných. Drtivá většina přiznávala podíl Navalného filmu o Putinově paláci jako poslední kapku, protože sami žijí víc než skromně a podívaná nekřesťanského přepychu je vyvedla z rovnováhy.

Podle oficiální statistiky ubylo v roce 2020 v Rusku 510,5 tisíce obyvatel. Rychlost vylidňování v porovnání s rokem 2019 vzrostla pětkrát a je nejvyšší od roku 2005. Zároveň list Novaja gazeta spočítal, kolik peněz utratil Putinův režim za uplynulých dvacet let na pomoc spřáteleným režimům a na politické megaprojekty, které měly změnit dění v cizině ve prospěch Kremlu. Je to 609 miliard amerických dolarů.

Aktivista Alexej Miňajlo napsal ve svém Twitteru: „Putinští jsou neuvěřitelně tupí. My jsme přece to jediné, co stojí mezi nimi a lynčováním. Jediná šance na Haag a humánní podmínky. Jen nás zavírejte. Ti, kdo přijdou po nás, vás utopí v žumpě jako Kaddáfího.“

Hlavní ruský jestřáb, tajemník Rady bezpečnosti Nikolaj Patrušev však řekl, že Navalného poslal Západ, aby destabilizoval situaci v Rusku, vyvolal sociální otřesy, stávky a nové majdany.

Kreml všemi způsoby demonstruje připravenost použít další násilí. Rusko se vtahuje do víru vnitřního konfliktu, který není první ani poslední v jeho pohnutých dějinách.

Autor je komentátor serveru novinky.cz