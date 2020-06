Jak ruskému aktivistovi Navalnému udělal Putinův režim reklamu

Ruský Vyšetřovací výbor zahájil trestní stíhání známého politického aktivisty a zakladatele Fondu pro boj s korupcí Alexeje Navalného. Je podezřelý z pomluvy a šíření lživých informací, útočících na čest a dobrou pověst jiné osoby. Podle příslušného paragrafu za to Navalnému hrozí pokuta a až 240 hodin veřejně prospěšných prací. Komentář Moskva 14:37 18. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský opoziční aktivista Alexej Navalnyj | Zdroj: Fotobanka Profimedia

A z čeho konkrétně je Alexej Navalnyj viněn tentokrát? Jak uvádí tisková zpráva Vyšetřovacího úřadu, „umístil na své účty na sociálních sítích videoklip, opatřený komentářem, urážejícím čest a lidskou důstojnost veterána Velké vlastenecké války Ignata Arťomenka“.

Zmíněný videoklip původně odvysílal státní televizní kanál RT a kromě pana Arťomenka v něm účinkují světoznámý hokejista, dnes poslanec Státní dumy Vjačeslav Fetisov a oblíbený ruský herec Vasilij Lanovoj, který je rovněž znám jednoznačnou podporou režimu Vladimira Putina. Před šesti lety například veřejně schvaloval počínání Ruska na východní Ukrajině a zejména ruskou anexi Krymu.

Všemocnost Putina končí

Jablkem sváru mezi Navalným a státní mocí se stal jeho komentář k tomuto zcela nezastřeně agitačnímu režimnímu klipu: „Jen se na ně podívejte, na panáčky! I když je třeba říct, že zatím je spolek těchto prodejných patolízalů dost slabota. Ale podívejte se na ně: je to hanba země. Lidé bez svědomí. Zrádci!“ konstatuje Navalnyj a dlužno uznat, že ve výrazech si moc nevybírá.

Asi by ale stálo za to položit si otázku, proč režim tak nadskočil a přísně vzato udělal Navalnému docela vítanou reklamu. Hlavním důvodem zřejmě je, že zakladatel Fondu pro boj s korupcí je v současné době nejviditelnější a nejvlivnější tváří ruské opozice.

Kdekdo si jistě vzpomene, že to byl právě Navalnyj, kdo před sedmi lety v souboji o primátorské křeslo se současným patronem ruského hlavního města Sergejem Sobjaninem získal skoro 30 procent hlasů a vryl tak do čela tehdy všemocného prezidenta Putina hlubokou vrásku. Jenže ona všemocnost možná nenápadně, ale spolehlivě končí – to proto je mimo jiné Navalnyj tak nepohodlný.

Ostatně Putin: jeho už tříměsíční víceméně virtuální existence nevdechuje do prostých Rusů velký optimismus. Liberální ruská média stále častěji upozorňují na to, že první muž země, který se tak rád objevoval na velkých fórech, najednou skoro definitivně zmizel ve svém novoogarjovském bunkru, z nějž nevylézá.

Jeho zjevně účelová slova o „pomalém, ale spolehlivém ústupu pandemie“, to vše v zájmu všelidového hlasování o ústavních změnách 1. července, nepůsobí příliš přesvědčivě, když se sám nákazy stále ještě viditelně bojí. Což mimochodem dokládá i mluvčím Dmitrijem Peskovem potvrzené vybudování bezpečnostního tunelu v Novo-Ogarjovu, jímž musí skrz aerosolový oblak dezinfekce projít každý prezidentův návštěvník.

Autor je komentátor Českého rozhlasu