Na Ukrajině zuří ruská válka. Na protivládních demonstracích, na proruských serverech a v opozici zní slovo mír, mír, mír. Kdo by nechtěl mír, všichni chceme mír. Slovenský premiér Fico vytýká Evropské unii, že posílá Ukrajině zbraně, místo aby se zasazovala o mír. Komentář Praha 16:30 8. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští vojáci míří z cvičení v Čečensku rovnou na frontu na Ukrajině | Foto: Chingis Kondarov | Zdroj: Reuters

Andrej Babiš (ANO) na konci února ve Sněmovně neúspěšně tlačil výzvu, aby v Praze proběhla mírová konference. Cituji Babiše: „Proč vedou vláda a prezident válečnou propagandu a neusilují o mír a nezorganizují mírovou konferenci v Praze?“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martin Fendrych: Rusko, nikoli Západ, odmítá jednat o míru na Ukrajině

Server Novinky.cz se Babiše ptal, kdo by se podle něj zúčastnil z ruské strany. Na to neodpověděl, řekl jen: „Zeptejte se prezidenta a premiéra, oni se mají angažovat za mír, a ne za válku, a mírový summit zorganizovat.“

Jak to tedy je s mírovými konferencemi, s jednáním o míru? Začněme tím, jak si představuje mír Rusko, Putin.

Americký deník The Wall Street Journal 1. března citoval ruský návrh dohody z dubna 2022 na uzavření míru. Ukrajina zůstane neutrální, nebude smět vstoupit do žádných vojenských aliancí, Krym zůstane ruský, o Donbase se bude diskutovat, ruština bude rovna ukrajinštině, na Ukrajinu nebudou dodávány západní zbraně, země zmenší armádu na 85 tisíc vojáků, 342 tanků a 519 kusů děl, dostřel ukrajinských raket bude omezen na pouhých 40 kilometrů.

Utopický záměr

Zkráceně řečeno: šlo o ukrajinskou kapitulaci, zcela by se vydala do rukou Rusů a de facto by se vzdala své suverenity. Představy Ukrajiny, ukrajinského prezidenta Zelenského, jsou diametrálně odlišné, jak uslyšíme dále.

Druhá věc, jež se týká míru. Není pravda, že západní země o míru nechtějí jednat. Švýcarsko od ledna chystá velkou mírovou konferenci o Ukrajině. Má proběhnout v nejbližších měsících. Na Valném shromáždění OSN to oznámil šéf švýcarské diplomacie Ignazio Cassis.

Se Slovenskem teď jednat nemůžeme. Neshodneme se v základních otázkách bezpečnosti, říká Lipavský Číst článek

O uspořádání konference požádal neutrální Švýcarsko prezident Zelenskyj při letošní návštěvě Bernu. Podle Zelenského by se jí měly účastnit země, které respektují ukrajinskou svrchovanost.

Zatím proběhly čtyři konference o ukrajinském mírovém plánu: v Dánsku, Saúdské Arábii, na Maltě a v polovině letošního ledna ve švýcarském Davosu. Mírový plán vyjmenovává základní předpoklady, které Kyjev zformuloval do deseti bodů. Patří mezi ně stažení Ruska ze všech částí země, tresty pro ruské válečné zločince a reparace.

Agentura AFP oznámila, že se Rusko připravované švýcarské konference odmítá účastnit. Ruský zástupce při OSN Vasilij Něbenzja koncem února prohlásil, že Moskva takové jednání považuje „za ztrátu času“. Pokračoval: „Není to nic jiného než ultimátum a snaha vlákat co nejvíce zemí do nekonečných schůzí o utopickém záměru.“

Tolik pro ty, kteří Západu vyčítají, že nechce jednat o míru. Je to lež, o míru nechce jednat Rusko, mír je pro něj jen „utopický záměr“.

Autor je komentátor Aktuálně.cz