Americký prezident Donald Trump v neděli znovu varoval, že je připravený zpřísnit americké sankce vůči Rusku. Ovšem za předpokladu, že to udělá i Evropa. V podstatě jen opakoval svá předchozí podobná obvinění a na starém kontinentu tak budí dojem, že jen zastírá své kličkování ve skutečném tlaku na Rusko.

Donald Trump na tiskové konferenci s Vladimirem Putinem (mimo foto) po aljašském summitu

Donald Trump na tiskové konferenci s Vladimirem Putinem (mimo foto) po aljašském summitu | Foto: Jeenah Moon | Zdroj: Reuters

Šéf Bílého domu už začátkem září v průběhu videokonference s evropskými lídry své partnery přímo obvinil, že svými nákupy ruské ropy „financují válku na Ukrajině“. Fakt, že této suroviny využívají i některé členské státy NATO, označil za „šokující“ a dodal, že se tak oslabuje vyjednávací pozice aliance a její faktický vliv na Moskvu.

Libor Dvořák: Rusko porozumí jen jazyku vojenské síly. Dál bude zkoušet slabiny NATO

Jak ale prohlašuje Evropská komise, objem Evropou odebírané ruské ropy se prudce snížil hned po začátku války na Ukrajině v roce 2022, a pokud jde o země EU, přímé dodávky z Ruska využívají jen Slovensko a Maďarsko. 

Otázkou samozřejmě je, jak je to s přeprodáváním ruské ropy v podstatě kamkoli, což umožňují některé země globálního jihu a třeba i středoasijské postsovětské státy, o Rusy zorganizované stínové flotile tankerů ani nemluvě. 

Evropsko-americké spory o povaze a účinnosti sankcí rázem zbledly tváří v tvář přímému ruskému vpádu do polského, tedy severoatlantického vzdušného prostoru a reakci na něj.

Alianční politici se sice svorně shodli, že reakce byla rychlá a pohotová, ale těžko se bránit pochybám, zda může být považována také za adekvátní.

Putin porozumí pouze síle 

Vytrvale váhavá Evropa by společně s váhavým Trumpem zřejmě měla zauvažovat o něčem rezolutnějším – a nebojme se navrhnout kupříkladu západní raketu bez hlavice, odpálenou do těsné blízkosti ruské jaderné střelnice na jinak liduprázdné souostroví Nová země.

Trump přitvrdil. Nedávno vinil z rozpoutání války Ukrajinu, nyní za agresora označil Rusko

Číst článek

Vypadá to sice divoce, ale musíme si uvědomit, že lidem Putinova formátu se jinak odpovídat nedá. Což platí i o záchraně Ukrajiny, kdy jakékoli sankce nakonec fungovat nebudou – na to je Rusko už historicky až příliš odolné. 

Mnichovský historik a specialista na východní Evropu Martin Schulze Wessel k tomu podotýká:

„Když říkám, že Putin si válku s NATO nepřeje, myslím tím, že momentálně to není jeho prioritní cíl. Na druhé straně však na nás neustále tlačí a my jednoduše musíme být připraveni, že bude i nadále využívat všech slabin NATO. Už teď jsme ve stavu hybridní války a přechod k válce konvenční je sice v mlhách, ale je tu. Proto musíme Rusku dát na srozuměnou jediným jazykem, kterému rozumí, tedy jazykem vojenské síly, že se postavíme na odpor.“

Autor je komentátorem Českého rozhlasu

