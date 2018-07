Uzavírat sňatky s jinověrci se nedoporučuje

„My sluhové Boží nedoporučujeme našim věřícím volit partnera mezi lidmi, patřícími k jiné konfesní tradici. Souvisí to s trpkou zkušeností mnoha takovýchto párů, v nichž pak vznikají třenice, konflikty a vyslovené náboženské spory,“ prohlásil známý metropolita v pořadu Církev a svět na ruské televizní zpravodajské a publicistické 24.

Illarion dále akcentoval, že sváry v takovýchto rodinách zesilují, jakmile se narodí děti a je třeba rozhodnout, jaké budou víry. Podle názoru tohoto významného ruského pravoslavného hodnostáře příslušnost ke stejné konfesi samozřejmě ještě není zárukou harmonického manželství, ale společná víra, společná modlitba a společný pobyt při stejných náboženských obřadech lidi jednoduše sbližuje.

Žádné intimní vztahy s cizinci

Není to přitom první hlas podobného ražení: těsně před fotbalovým šampionátem byla předsedkyně výboru Státní dumy pro záležitosti rodiny, žen a dětí Tamara Pletňovová ještě přímočařejší a doporučovala svým spoluobčankám, aby nenavazovali intimní vztahy s cizinci.

To bylo příliš i na kremelského weltmana, prezidentova mluvčího Dmitrije Peskova, který na velmi rigidní názor paní poslankyně reagoval konstatováním, že ruské ženy samozřejmě žádná takováto doporučení nepotřebují a že se v podobných záležitostech umějí rozhodnout samy.

Protože pan Peskov rozhodně ví, jak podobná prohlášení vyznívají v normálním světě. Není ostatně divu, že právě tento muž je docela vážným kandidátem na příštího šéfa ruské diplomacie.

Vlezou až do postele?

Na druhé straně: Celý problém možná vypadá poněkud anekdoticky, ale paní Pletňovová připomněla, jakým problémem bylo narození takovýchto dětí po letní olympiádě v Moskvě roku 1980 – zejména pokud se sovětským svobodným matkám narodily děti jiné barvy pleti. Rusko v jakémkoli provedení je zkrátka tradičně země velmi konzervativní.

Co k tomu všemu říct? Podobné výstrahy a rekomendace – a je lhostejné, zda zaznívají z parlamentních či církevních kruhů – bohužel svědčí o tom, jak silné jsou dirigistické tendence v současném Rusku. Mezi tamními mocnými je zkrátka dost a dost těch, kteří by vám rádi vlezli s prominutím až do postele.