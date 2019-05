Před týdnem jsem zde psal o konfrontaci ve čtvrtém největším ruském městě Jekatěrinburgu, kde se střetli obyvatelé s pravoslavnou církví a místními úřady. Kamenem úrazu se stalo rozhodnutí postavit na místě oblíbeného veřejného parku další pravoslavný chrám, kterých je ve městě jinak značné množství. Komentář Praha 6:29 26. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace proti výstavbě pravoslavného chrámu v Jekatěrinburgu | Foto: Evgeny Feldman | Zdroj: ČTK/AP

Po protestech občanů, které byly doprovázeny fyzickými střety a zatýkáním, se začátkem tohoto týdne zdálo, že občané zvítězili a stavba nebude. Úřady nechaly demontovat a odvézt jak plot kolem staveniště, tak zařízení na staveništi samotném.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Park, nebo chrám v Jekatěrinburgu? Impérium chystá úder

Příčinou se stal rychlý výzkum veřejného mínění, který ve městě provedla státní agentura VCIOM. Podle něj bylo 74 procent dotázaných proti stavbě chrámu místo parku a opačný názor mělo jen 10 procent respondentů.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov sdělil, že Kreml se do věci nebude vměšovat. „Jde o absolutní pravomoc místních úřadů,“ zdůraznil. Gubernátor Jevgenij Kujvašev prohlásil, že výsledky výzkumu VCIOM jsou důvodem pro vyřazení tohoto parku jako možného místa pro výstavbu chrámu. Následně byly v ruském veřejném prostoru slyšet hlasy, že občané to dokázali. Jenže další vývoj to nepotvrzuje.

Varovný signál

Primátor Jekatěrinburgu Alexandr Vysokinskij přijal stoupence výstavby chrámu místo parku a slíbil jim plnou podporu. Oznámil, že v rozporu s gubernátorovým rozhodnutím není připraven vyřadit park jako místo pro výstavbu chrámu. A že se to teprve bude řešit novou anketou mezi obyvateli.

Výsledky výzkumu VCIOM zpochybnil šéf PR moskevského patriarchátu Vladimir Legojda. Rovněž zdůraznil, že rozhodnutí padne až po anketě, která se bude teprve chystat. Přidal se k tomu jekatěrinburský eparchiát, který prohlásil, že výzkum VCIOM není směrodatný, protože nebyl poskytnut čas pro argumentaci obou stran. A že hlavní anketa teprve přijde.

Zároveň se k tématu vyjádřil Putinův zplnomocněnec na Uralu, kde se Jekatěrinburg nachází, Nikolaj Cukanov, který řekl: „V poslední době roste napětí kolem výstavby nábožensky zaměřených budov. Stojí za tím extremistické a destruktivní politické síly. Nejčerstvějším příkladem se stala situace v Jekatěrinburgu.“

Je zjevné, že, mám-li parafrázovat název populárního filmu, impérium chystá úder a nehodlá se vzdát. Píše se, že další anketa se patrně uskuteční v letních měsících, tedy v době dovolených. Jestli ji bude opět provádět agentura VCIOM nebo někdo jiný, není zřejmé. V každém případě je tady varovný signál od zástupce Putinovy administrativy, že odpůrci výstavby chrámu místo parku mohou být označeni za extremisty.

Koresponduje to se slovy, která pronesl ve svém pořadu na rádiu Echo Moskvy v noci na pátek známý spisovatel a publicista Dmitrij Bykov. Domnívá se, že až pozornost k dění v Jekatěrinburgu opadne, přijdou si pro ty nejaktivnější účastníky protestu represivní orgány.

Autor je komentátor Práva