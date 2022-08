Dánové znásilňují želvy, Němce by pozabíjel. Ruský poslanec řádí

Dlouho jsem si myslel, že nikdo a nic nepřekoná ruskou ženu, která v roce 2015 vyprávěla na kameru, jak hrozný je život v Evropě: „Mají málo ženských, proto když jdeš po ulici, je to o strach. Psi vyjí, pronásledují je chlapi, kteří je znásilňují.“ Byla to ale neznámá paní z lidu, i když během debaty na ruské ulici chtěla působit dojmem, že to v Evropě zná jako své boty. Ale jednička v oboru už není.

Komentář Praha 17:13 19. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít