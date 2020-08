Rusové neúspěšně krmí holuby a přemítají, jestli je car pravý

Holubi na náměstích některých ruských měst se teď mají. O víkendech se totiž stává, že se vyhlašují akce, během nichž tam mají chodit lidé a holuby krmit. Zkusili to například minulou sobotu v centru Moskvy. Jenže holubi ostrouhali mrkvičku. Než se lidé na lavičkách dostali k houskám nebo co jim to chtěli dát, přišli policajti a ty lidi sbalili.

Komentář Praha 6:29 9. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít