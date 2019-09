Silovici v Rusku se dočasně stáhli

Alexej Miňajlo byl spolupracovníkem právničky Ljubov Sobolové. Sobolová se stala před pár měsíci tváří moskevských protestů proti postupu ruských státních úřadů. Tehdy ji a mnoho dalších kandidátů ve volbách do moskevské dumy odmítly zaregistrovat, přičemž se nesnažily zakrýt účelovost svého počínání. Vyústilo to v protesty v hlavním městě s více než tisíci zadrženými a řadou souzených a odsouzených účastníků. Komentář Moskva 6:28 28. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protesty v Rusku (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Miňajlo byl mezi těmi souzenými. Absurdita obvinění, s nímž vůči němu přišel stát, byla zjevná. Prokazatelně totiž na žádné demonstraci nebyl, v inkriminované době doprovázel Sobolovou k soudu. Ve vazbě pak nějaký čas držel hladovku, kterou ukončil na Sobolové žádost. Tu zas k ukončení její hladovky uprosila Alexejova matka, která měla strach, že syn zemře.

Ve čtvrtek se konal soud s Alexejem Miňajlem. Soudce Artur Karpov, který byl znám z minulosti drakonickými rozsudky v kauzách opozičníků, Miňajla osvobodil. Nemohlo to vyvolat jinou reakci než všeobecné přesvědčení, že tentokrát dostal z nejvyšších míst jiné zadání než v předchozích případech. Proč ale k tomuto neobvyklému rozhodnutí došlo?

Insideři v těch ruských médiích, která přímo neřídí Putinova administrativa, mluví o tom, že osvobození jednoho obžalovaného bylo v plánech Kremlu již od začátku celé operace. Připomínají rozdělení Putinova nejbližšího okolí na tzv. siloviky a pragmatiky, kteří podle nich svádějí lítý boj o šéfovu pozornost.

Kdyby byl pan vedoucí od té dobroty

Silovici s jejich neschopností stavět a se zvýšenou schopností všechno ničit to s brutalitou vůči bezbranným demonstrantům přehnali. Začali je nenávidět nejen opozičně naladění občané, ale i větší část jinak lhostejných nebo dokonce loajálních kruhů.

Ukázalo se to na vlně nesouhlasu, která se zvedla kolem odsouzení herce Pavla Ustinova na 3,5 roku. Každý mohl zhlédnout video, z něhož bylo patrné, že Ustinov nic z toho, za co měl jít sedět, ani náznakem neudělal.

Došlo to tak daleko, že se do nesouhlasné vlny musel zapojit šéf těžkooděnců, kteří Ustinova přepadli a zmlátili. Velitel Rosgvardije Viktor Zolotov řekl, že když člověk neudělal nic, nemůže dostat 3,5 roku natvrdo, ale měl by dostat pouze rok podmíněně.

Nakonec promluvil zástupce prokuratury, která původně žádala šestiletý trest, a prohlásil, že tři a půl roku je neoprávněně tvrdý verdikt. Odvolací soud proběhne 30. září. Silovici se dočasně stáhli.

Nové události v konfrontaci úřadů a občanů povzbudily neopoziční skupinu veřejných činitelů, kteří razí jinou formu obrany nespravedlivě stíhaných než uplatnění právního státu. Nejaktivněji vystupuje politoložka a členka prezidentské Rady pro lidská práva Jekatěrina Šulmanová.

Postup spočívá v kombinaci petic a individuálních pouličních protestů s osobním přesvědčováním všemocných činovníků nahoře, u nás by se řeklo nejvyšších papalášů, že tomu či onomu je třeba snížit délku trestu a možná ho úplně osvobodit, kdyby byl pan vedoucí od té dobroty.

Občas se to podaří, ale žádný zákonný základ to nemá.

Autor je komentátor Práva