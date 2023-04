Proč bude Rusko jinde než Evropa. Odpověď čtenáři

Pan Michal Hrbáček mě na twitteru požádal o podrobnější rozvedení postoje, který zastávám, a sice že Rusko nemá šanci stát se zemí, která bude žít v souladu s Evropou a jejími hodnotami. Pro zestručnění výkladu, protože mám jen omezený prostor, nejdříve uvedu nejčastější verze budoucnosti Ruské federace, které se objevují ve veřejném prostoru virtuálního Ruska (tedy i v emigraci). Komentář Praha 6:30 22. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Písmeno Z v moskevském parku se stalo symbolem ruských vojenských jednotek | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pak se pokusím říci, proč se mi zdají tyto teorie nepoužitelné v praxi. Varianta první. Ruský lid (míněno šířeji jako obyvatelstvo Ruské federace všech tamních národností) zkazili bolševici a dorazil Putin.

Po Putinově zmizení bude třeba jednak provést restituci čili vrátit majetek, který vlastnili pradědové současníků před rokem 1917, a jednak trpělivě vysvětlit lidu, že bolševismus byl špatný a putinismus jakbysmet. Pak se dosáhne v Rusku stavu, který je nyní například v Česku.

Jenže restituce majetku, který zde byl před sto lety, by byla technicky nesplnitelná. Kromě toho by vyvolala mezi obyvateli země závist vůči restituentům. Po pádu komunismu se se zlou potázal kdejaký farmář, který hospodařil na svém a zbohatl. Zášť vůči boháčům žije v ruské společnosti stále a není důvod předpokládat, že by vymizela při dalším prohlubování majetkové nerovnosti.

Žádná demokracie nebude

Varianta druhá. Po Putinově odchodu dojde k nástupu demokratických sil, které za použití často krvavých kompromisů vybudují v zemi jiný, parlamentní politický systém a do tohoto procesu zapojí bývalé papaláše putinismu, kteří projdou pokáním.

Tady však chybí základní premisa. Proč by mělo dojít k nástupu demokratických sil, které v Rusku de facto v této době neexistují? Představit si lze pouze nasazení těchto sil okupační správou NATO, což je zhola nemožné. Nemluvě o tom, že takové demokraty by většina obyvatel vnímala jako zrádce a loutky Západu.

Varianta třetí. Po Putinově odchodu se nakrátko ujmou moci zlí silovici, pak je ale vystřídají hodní silovici. To není můj výmysl, ale narativ, který úporně vnucuje svým posluchačům exprofesor MGIMO Valerij Solověj, který fakticky vystupuje jako mluvčí utajené skupiny údajně hodných siloviků.

Je s podivem, že s tímto poselstvím zůstává v Rusku a jeho mimořádně aktivní mediální činnost není nijak omezována, zatímco lidé jako Alexej Navalnyj nebo Vladimir Kara-Murza jsou v žaláři pouze za slova, která pronesli.

Může to ovšem znamenat, že jde o prohlášení reálně fungující skupiny s ambicemi na uchvácení moci v Rusku. Jenže pozor! Solověj ve čtvrtek 20. dubna 2023 ujistil své posluchače, že až se oni dostanou k moci, žádná demokracie nebude, protože bude mnohem více mnohem důležitějších věcí na starosti.

Uvědomuji si, že můj výklad je poněkud kusý, ale více místa na něj jsem neměl. Snad někdy jindy bude možnost se k tématu vrátit.

Autor je komentátor serveru novinky.cz