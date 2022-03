Ve čtvrtek potvrdil Lev Gudkov, dlouholetý ředitel a nyní vědecký šéf agentury Levada Centr, jediné, které se v Rusku dá věřit, že Vladimira Putina za to, že napadl Ukrajinu, velebí na 70 procent obyvatel Ruské federace. Dnes ale chci citovat Rusy, kteří mají jiný mozek. Ani jeden už v Ruské federaci není, je to pro ně nebezpečné. Komentář Praha 6:29 26. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin během dovolené, na fotografii z roku 2021 | Foto: Sputnik | Zdroj: Reuters

Politolog Vladimir Pastuchov (Londýn): „Vnější válka se stala výbornou záminkou pro rozpoutání občanské války a pro snahy vyřídit si to s celou nepohodlnou vrstvou společnosti. V tomto smyslu lze dění charakterizovat i jako převrat, ale nikoli vojenský, nýbrž nacionalistický…

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Většina v Rusku velebí Putina, chytří Rusové však mluví o katastrofě

Jsme svědky katastrofy v takové míře, která nepředpokládá žádné dlouhé scénáře vývoje. Současný stav ruské společnosti je analogický s nacismem, což je ultraradikální afektovaná forma nacionalismu. Takový stav, kdy národ spaluje sám sebe, nemůže trvat dlouho, protože dochází k mimořádně rychlému emocionálnímu vyhoření.

Putinismus v jeho nynější podobě není fašismus ani komunismus, jejichž analogie v Rusku v minulosti existovaly, ale již skončily. Komunismus v roce 1989 a fašismus v roce 2019. To, co pozorujeme nyní, je analogie mnohem agresivnějšího maligního sociálního nádoru, který neumí růst pomalu. Buď se velmi rychle zabije a zabije svého hostitele, anebo bude odstraněn chirurgickou cestou a nositel bude poslán na dlouhodobou ideologickou chemoterapii.“

Horda morálních idiotů

Spisovatel Viktor Šenderovič (Varšava): „Poté, co jsme si nechali ujít možnost uškrtit svého führera v kolébce, stali jsme se politickými nickami. Doba porážky našeho Wehrmachtu a kapitulace našich vrahů je vyměřena, zas podle někdejšího vzoru Německa, vnějšími silami. Ukrajina dnes platí neuvěřitelnou cenu a bojuje i za naši budoucnost. Nemáme nárok si pak stěžovat na to, jakou cenu budeme platit my. Zasloužili jsme si to. Snad až potom, dá-li bůh, dokážeme vytáhnout katetr s ideologickým jedem z poničené žíly.“

Novinář Arkadij Babčenko (Izrael): „Ukrajinu přepadla horda morálních idiotů. Morálních kastrátů. Funkci soucitu v mozku jednoduše postrádají po devadesátiletém umělém negativním nepřirozeném výběru a tisíciletém alkoholismu.“

Ve čtvrtek došlo v ruském hlavním městě k antisemitské akci namířené proti bývalému šéfredaktorovi rozhlasové stanice Echo Moskvy Alexeji Venediktovovi. Echo Moskvy Kreml začátkem března zakázal. Muž ve falešné uniformě kurýra donáškové služby nechal přede dveřmi Venediktovova bytu prasečí hlavu v paruce a na dveře umístil ukrajinský trojzubec s německým nápisem Židovská svině.

Na to reagoval publicista Alexandr Něvzorov, po němž je v Rusku vyhlášeno pátrání a který je momentálně, jak řekl, někde v poušti u Izraele: „Existují režimy, které inspirují svině a dávají jim volnou ruku k akcím. Pak svině zanechají snění a přecházejí k aktivitám.“

Autor je komentátor serveru novinky.cz