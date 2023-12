Rusko má svobodu typu koncentrák.

Při pohledu na velký sál, v němž se v úterý 28. listopadu konal Celosvětový ruský lidový sněm, by se jeden neubránil pocitu, že zde natáčejí remake filmu 1984 podle George Orwella. Nad obrovskou scénou byla totiž z levé i z pravé strany umístěna olbřímí zobrazení Ježíše Krista a mezi nimi trůnil živý obraz Vladimira Putina, který se připojil dálkově. Komentář Moskva 6:30 2. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celosvětový ruský lidový sněm | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ježíš nebyl tak překvapivý, vždyť se jednalo o shromáždění pravoslavných v čele s patriarchou Kirillem. Ale Putin coby symbol pozemského Boha, to bylo originální. Navíc bylo jeho zjevení doprovázeno církevním zpěvem.

Co tedy mimo jiné sdělil muž vítaný jako božstvo? Cituji: „Naše bitva za suverenitu, za spravedlnost má bez jakékoli nadsázky národně osvobozenskou povahu, protože bráníme bezpečnost a blahobyt našeho lidu, naše nejvyšší historické právo být Ruskem, silnou, nezávislou velmocí, zemí, která je zároveň celou civilizací.“

„Je to právě naše země, russkij mir, jak už to v dějinách bylo nejednou, kdo přehradil cestu těm, kteří aspirují na světovládu, na svou výjimečnost. Nyní vedeme boj nejen za svobodu Ruska, ale za svobodu celého světa.“

„Naši mnohost a jednotu kultur, tradic, jazyků, etnicit není logika západních rasistů a kolonizátorů prostě schopna pojmout, je v rozporu s jejich krutým schématem totálního odosobnění, rozeštvávání, útlaku a vykořisťování. Proto zase roztočili starý flašinet, že je prý Rusko žalář národů a samotní Rusové jsou národem otroků.“

Povinný závazek loajality

Spisovatel Jurij Nagibin umřel v roce 1994, ale krátce před smrtí zveřejnil tento názor: „Všechno v Rusku se dělalo ruskýma rukama, s ruským souhlasem, sami Rusové zasévali obilí a sami také chystali provazy pro vlastní šibenice. Lenin ani Stalin by se nestali naším prokletím, kdybychom si je nepřáli sami.“

Politolog v exilu Vladimir Pastuchov k projevu pozemského Boha V. V. Putina poznamenal: „Aby pochopili jeho skrytý smysl, musí pamětníci jednoduše zaměnit slova: místo strana a komunismus dát Bůh a russkij mir. Je tady však i konstanta, která spojuje staré a nové časy, což je americký imperialismus.“

Na závěr pár čerstvých zpráv ze země, kterou Putin označil jako oázu světové svobody. Ve čtvrtek 30. listopadu ruský nejvyšší soud prohlásil, že „mezinárodní společenské hnutí LGBT“, které doopravdy neexistuje, je extremistická organizace, která bude v Rusku zakázána, a vše s ní spojené bude trestáno.

Jenže kritéria příslušných trestných činů jsou uvedena v té části rozsudku, která zveřejněna nebude. V praxi to znamená, že silovici mohou trestat kohokoli za cokoli.

A pokud se chystáte navštívit Ruskou federaci, vězte, že připravuje pro cizince povinný závazek loajality, který musí podepsat při vstupu do země a souhlasit s tím, že činem ani slovem nezpochybní to, co Kreml označil za základy russkogo mira. Například cizinec na území Ruské federace nebude smět říci, že LGBT lidé mají svá práva.

Rusko má svobodu typu koncentrák.

Autor je komentátor serveru novinky.cz