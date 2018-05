Rusko - zas prezident Putin a premiér Medvěděv

Vladimir Putin měl svou čtvrtou inauguraci v pondělí. Ujistil: „V každém případě budeme úspěšní! Věřím, že tomu tak bude. Udělám pro to všechno, co bude v mých silách.“

Okamžitě vydal výnos. Obsahuje velké množství úkolů. Letos se státním orgánům ukládá například zvýšit průměrný věk obyvatelstva na 78 let a v roce 2020 na 80 let. Momentálně je tato hranice 72 let.

Do roku 2024 musí vláda a další orgány snížit o polovinu úroveň chudoby. V Rusku pod hranicí životního minima je na 22 miliónů lidí. Dále se ukládá zvýšit porodnost a snížit úmrtnost, přičemž v důsledku dopravních nehod musí umírat tři a půl krát méně lidí. Vláda zároveň musí zajistit, že přinejmenším 55 procent obyvatelstva bude pravidelně sportovat.

Je líp, ne že ne

Cílem veškerého snažení se má stát „výchova harmonicky vyvinuté a společensky odpovědné osobnosti na základě duchovních a mravních hodnot národů Ruské federace, historických a národně kulturních tradicí“.

Počtvrté ruským prezidentem. Putin v Kremlu složil přísahu, mandát mu skončí v roce 2024 Číst článek

Starším vysokoškolákům, kteří ještě studovali dějiny KSSS, to zákonitě muselo připomenout program Komunistické strany Sovětského svazu z roku 1961, jehož cílem bylo vybudování komunismu v dohledné době, do dvaceti let. Jak to nakonec dopadlo, vědí nejen starší vysokoškoláci.

Opoziční novinář Saša Sotnik zareagoval na současný stav Ruska textem, v němž nastínil vlastní varianty dalšího vývoje země. Vycházel z premisy, že v Rusku vládne okupační režim, který se po Putinově čtvrté inauguraci stává likvidačním.

První variantou vývoje podle Sotnika je, že protest, který momentálně zahrnuje menšinu obyvatelstva, přestane být pokojný. Jako druhou možnost uvádí usmíření, kdy bude obyvatelstvo pasivně čekat, až se režim vyčerpá.

Ruským premiérem bude znovu Medveděv. Potvrdila ho dolní komora parlamentu Číst článek

Sám ovšem dává největší pravděpodobnost třetímu scénáři, který popisuje následovně: „Usmíření. Zahnívání. Rozkol elit. Smrt (odstranění) Putina. Přehlídka suverenit. Rozpad impéria. Občanská válka. Jaderné zbraně výměnou za potraviny. Bratrovražedný konflikt (varianta Jugoslávie v měřítku Ruska). Vstup mírových jednotek. Nucená správa. Desovětizace, ‚ruský Norimberk‘…“

Jinak byl končící týden zajímavý také tím, jak zacházeli s bývalým ředitelem divadla Gogol Centrum Alexejem Malobrodským. Již skoro rok je ve vazbě jako podezřelý ve věci údajné zpronevěry státních dotací. Vyšetřovací výbor požádal soud, aby ho v souvislosti se špatným zdravotním stavem převezl z vazby do domácího vězení. Soudkyně to však zamítla.

Malobrodskij dostal v soudní síni infarkt, byl převezen do nemocnice bez kardiologického zařízení a připoután k posteli. Později mu však pouta sundali. Takže je líp, ne že ne.

Autor je komentátorem deníku Právo.