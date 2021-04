Putin se zdánlivě uklidnil, ale nadlouho?

Ve čtvrtek došlo k řadě událostí, které na první pohled znamenají uklidnění Vladimira Putina, který napínal svět válečnými přípravami u hranic s Ukrajinou. Ministr obrany Ruska Sergej Šojgu oznámil, že cvičení vojsk v tomto regionu skončilo a jednotky se mají vrátit na základny. Putin uvedl, že je je ochotný jednat s ukrajinským prezidentem Vladimirem Zelenským. A nakonec Kreml souhlasil s paritou osazenstva ambasád v Moskvě a Praze. Komentář Praha 6:29 24. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Alexander Zemlianichenko | Zdroj: ČTK/AP

Málem to vyvolává v paměti někdejší termín détente čili uvolnění napětí. Anebo je více na místě ostražitost? Pojďme doplnit fakta.

Šojgu sice vydal rozkaz ke stažení jednotek od Ukrajiny, ale zároveň prohlásil, že NATO podstatně zesílilo vojenskou aktivitu u jižních hranic Ruska. Podle něj roste rozvědná činnost aliance, zvyšuje se intenzita a rozsah opatření operativní přípravy.

Ministr proto vyzval vojska, aby byla připravena odrazit případnou agresi NATO.

Ještěr, který zabloudil v labyrintu času

Jaká vojska, když se mají stáhnout, zní logická otázka. Conflict Intelligence Team je skupina ruských investigativních blogerů, která vyšetřuje vojenské kroky Kremlu.

Zveřejnila stanovisko ke stažení ruských vojsk, v němž mimo jiné stojí:

„Technika 41. armády zůstane na polygonu Pogonovo u Voroneže. Bude tam přinejmenším do září, kdy se má 41. armáda zúčastnit strategických cvičení Západ 2021. Je nutné poznamenat, že vojáci a důstojníci mohou být přepraveni zpět k Voroněži během několika dnů. V kombinaci s jednotkami, které mají stálé základny u hranic Ukrajiny a na Krymu, to znamená, že jistá hrozba vstupu regulérních ruských jednotek na Donbas nebo na území na východě Ukrajiny kontrolované Kyjevem se zachovává.“

Ve středu Putin vystoupil před ruským parlamentem. V mezinárodní části nenechal nikoho na pochybách, jaká je nová kremelská doktrína: „Organizátoři jakýchkoli provokací, které ohrožují základní zájmy naší bezpečnosti, budou toho litovat tak, jak už dávno ničeho nelitovali… Doufám, že nikoho nenapadne překročit ohledně Ruska takzvanou červenou linii. Kde ta linie poběží, to určíme v každém konkrétním případě my sami.“

Putin se tím vyřadil ze systému mezinárodního práva, protože si přivlastnil privilegium určovat, co je v souladu s tímto právem. Proto politolog Vladimir Pastuchov při hodnocení Putinova projevu napsal: „Poselství neruší nic z toho, co se dělo v uplynulých měsících a co se děje přímo teď: válečnou eskalaci, rozmetání Navalného hnutí, likvidaci soudů a práva… Válka zůstává aktuálním tématem na dlouhou dobu.“

Vnitřně nejsvobodnější ruský publicista Alexandr Něvzorov o Putinovi řekl: „V Moskvě řve ještěr, který zabloudil v labyrintu času. Stýská se mu po prvohorách. Přemýšlí, kde a jak by mohl ty prvohory zřídit.“

Uvolnění napětí je dobrá věc, ale obezřetnější je být ve střehu.

Autor je komentátor serveru novinky.cz