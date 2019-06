Putinova Přímá linka – car bez zájmu, bezmocní poddaní

Papež pronáší poselství Urbi et orbi, ale nikoho na místě neuzdravuje ani neřeší běžné problémy katolíků. Vladimir Putin to má jinak. Jednou do roka pořádá televizní online show s názvem Přímá linka. Ve čtvrtek se to stalo posedmnácté.

Komentář Praha 6:29 22. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít