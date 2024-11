Rusko si přálo Harrisovou, dostalo Trumpa

S velkým napětím sledovali americkou předvolební kampaň, průběh voleb a jejich výsledky také v Moskvě. Není divu – nejdřív sovětská a posléze ruská politická špička považovala právě Spojené státy za svého hlavního světového soupeře. To se děje i dnes, kdy Rusko už není onou přirozenou supervelmocí a této charakteristice už na globální scéně – alespoň prozatím – odpovídají právě jen Spojené státy. Komentář Washington 6:29 7. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump a Vladimir Putin | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Když si vzpomeneme na americké prezidentské volby roku 2016, a masivní útoky ruských hackerů na počítačovou síť amerických demokratů s kandidátkou tehdy Moskvou upřímně nenáviděnou a protirusky naladěnou Hillary Clintonovou, i na tehdejší přímé ruské útoky na ni, nedá se to s dnešní situací srovnat.

Ruská média těsně před volbami sice poměrně jednoznačně fandila Donaldu Trumpovi, ale kupříkladu sám Vladimir Putin říkal, že pro Rusko byl původně favoritem Joe Biden, a ten spojencům doporučil podporovat paní Harrisovou.

„A my to taky uděláme!“ prohlásil Putin doslova. V interview s novinářem Pavlem Zarubinem pak také řekl: „Jsme připraveni spolupracovat s jakýmkoli americkým prezidentem.“

Třeba takový politolog Arťomn Anaňjev si ale myslí, že pro Rusko by jako hlava USA byla výhodnější Kamala Harrisová.

Jeho argumentace je jasná: „Bude-li zvolena Harrisová, americká vojensko-průmyslová lobby bude bez ohledu na slábnutí dolaru cpát zbraně do Ukrajiny, Izraele a Tchaj-wanu. To automaticky zvýší zahraniční dluh, inflaci a daně. Politika ultimát a sankcí – dokonce i vůči spojencům –, nakonec definitivně oslabí NATO a naopak posílí nové struktury typu BRICS.“ Tolik Arťom Anaňjev.

A my jen připomeňme, že to je logika přesně v duchu známého komunistického úsloví: „Čím hůř, tím líp“.

Ovlivnění amerických voleb?

Pro Rusko je dnes, mnohem obtížnější než dřív, do průběhu amerických voleb bezprostředně zasahovat. Porovnejme situaci dejme tomu s rokem 2020 – tehdy měla ruská propaganda v USA k dispozici televizní kanál RT America, který tu přímo vysílal.

Poté, co byla tato televize s filozofií páté kolony uzavřena, musí být Rusko jasně kreativnější v metodách, jak Američanům dostávat do hlav své narativy – především za pomoci médií, která nemají tak zjevné vazby na Rusko, jako to bylo v případě jmenované televize.

A když už jsme v Americe, ještě jedna malá poznámka: Průzkumy ukázaly, že 90 procent Rusů, žijících v americkém „malém Rusku“ na Brighton Beach, se už před volbami médiím svěřilo, že jejich politickým idolem je Donald Trump.

Jen další malý příklad, jak rádi mají Rusové vládu silné ruky. Však jim taky doma už skoro čtvrt století vládne.

Autor je komentátor Českého rozhlasu