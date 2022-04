Bude Slovensko opravdu platit Rusku za plyn v rublech?

Pokud to bude nutné, zaplatíme za plyn i v rublech. Tato věta, která zazněla v minulých dnech z úst slovenského vicepremiéra a ministra hospodářství Richarda Sulíka, vyvolala, jemně řečeno, údiv. Sulík tak reagoval na nedávný požadavek ruského prezidenta Vladimira Putina, který začal po svých odběratelích z Evropy požadovat, aby za ruský plyn platili v ruské měně. A to v rozporu se smlouvami, které byly podepsány a které jsou stále v platnosti. Komentář Praha 6:29 6. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Slovensko pokrývá svoji spotřebu plynu z 85 procent dodávkami právě z Ruska. Jak dále Sulík uvedl, přítok plynu se nesmí zastavit, protože slovenský průmysl surovinu nutně potřebuje. Připustil, že jeho názor je možná až příliš pragmatický.

Stačilo pár hodin, aby tento nešťastný výrok musel „žehlit“ jak premiér Eduard Heger, tak i Sulík. Oba svorně ujišťovali, že Slovensko samozřejmě bude postupovat v souladu s Evropskou unií.

Postoj, jaký byl na chvilku ochotný připustit Sulík, je přesně takový, jaký očekává ruská strana. Ta počítá s tím, že státy EU budou nuceny přistoupit na ruská pravidla hry a že Rusko je bude určovat. A také, že obavy a strach ze studených radiátorů v domácnostech povedou mnohé evropské vlády k tomu, že přestanou držet jednotnou linii

vydanou Bruselem a na požadavky Moskvy přistoupí.

Sulíkův odpor k eurovalu

Slova slovenského ministra hospodářství jsou na pováženou. Nejde o to, že podobné úvahy byly vzhledem k ukrajinskému sousedovi, který už šest týdnů čelí ruské vojenské agresi, zcela nemístné.

Slovensko samo je již nějakou dobu vystaveno silné hybridní hrozbě z ruské strany. Dokládají to aktivity nejrůznějších alternativních a dezinformačních webů. Jejich vliv v zemi je nesrovnatelně vyšší než v Česku. Není to ani tak dávno, co Slovensko vyhostilo několik ruských diplomatů pro podezření ze špionáže.

Právě současná napjatá situace vyžaduje, aby slovenští politici víc než kdykoli jindy předtím vnímali domácí politickou situaci v širších souvislostech a domýšleli dopad svých výroků a činů. V případě současného ministra hospodářství to platí dvojnásob. Sulík pronesl svá slova poté, co svět viděl drastické snímky ruských válečných zločinů v ukrajinském městě Buča.

Pokud jde o Sulíka, nabízí se analogie s rokem 2011, kdy způsobil pád jedné z nejlepších novodobých slovenských vlád, kterou tehdy vedla premiérka Iveta Radičová. Šlo o Sulíkův odpor ke schválení eurovalu, který muselo i Slovensko jako čerstvý člen měnové unie schválit, aby se podařilo udržet Řecko v eurozóně. Radičové vláda i kvůli Sulíkovi skončila.

Zároveň se pak ale v následných volbách dostal k moci Smer Roberta Fica. S následky jeho šestileté vlády, jako je korupce, klientelismus, oligarchické struktury nebo nedůvěra běžných občanů ve stát a jeho instituce, se Slovensko vyrovnává dodnes.

