Seznam nepřátel Ruska. Zní legračně, ale je podložen realitou

Server MBCh media, který financuje z emigrace Michail Chodorkovskij, totiž shrnul jevy, osoby, ale i zvířata, které ruské úřady i část společnosti označily za nepřátele státu.

Jsou to například kormoráni a bobři. Před dvěma roky náměstek petrohradského gubernátora Igor Albin obvinil kormorány, že zničili střechu na stadionu Zenitu, rekonstruovaném pro mistrovství světa ve fotbale. Pak se přiznal, že si to vymyslel. Bobři jsou viníky stavu ruských silnic, protože staví hráze a silnice nemůžou být sjízdné. To řekly úřady stěžovatelům v Novgorodské oblasti.

Další nepřítel je odvěký, jsou to Spojené státy americké. Letos v srpnu prohlásil poslanec Státní dumy Alexej Žuravljov, že požáry na Sibiři a špatné počasí v Moskvě jsou následkem zkoušek klimatických zbraní, které v Rusku provádějí USA.

Zato oběti domácího násilí jako podvratní živlové, to je nový prvek. Za rozvracečky označilo ministerstvo spravedlnosti ženy, které podaly stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Včetně Margarity Gračovové, které bývalý manžel usekl obě ruce.

Ruské lidové pohádky a nemakačenkové

Ženy jsou obecně pro ruské úřady rušivým, ne-li závadovým elementem. Krajský zastupitel v Leningradské oblasti (hlavní město oblasti je Petrohrad, ale oblast je Leningradská) Vladimir Petrov prohlásil, že hádavé ženské dohánějí muže k alkoholismu a sebevraždám.

A ženy novinářky můžou samy za to, že se stávají objektem sexuálního obtěžování poslanců Státní dumy, protože nemají co nosit příliš otevřené šaty. To zas řekla šéfka výboru Dumy pro rodinu, ženy a děti Tamara Pletňovová.

Dalšími nepřáteli jsou cizinci. Podle Vladimira Putina kradou v Rusku nejlepší mladé mozky. Tajemník pro zahraničí státní Rady bezpečnosti Nikolaj Patrušev zas odhalil rozkladnou činnost cizích tajných služeb, které skrz ruskou opozici útočí na tradiční národní hodnoty a vlastenectví. Letní protesty v Moskvě jsou samozřejmě rovněž dílem špionů.

Cizina může za to, že v Rusku špatně funguje internet. Elon Musk může za to, že Rusům padají jejich kosmické rakety. Internet, který dle Putinova veřejného ujištění je dílem CIA, zas může za to, že se Rusové málo věnují sexu, načež klesá porodnost. To prohlásila místopředsedkyně Státní dumy Olga Jepifanovová.

Počítačové hry jsou projektem cizích tajných služeb, který může za vraždy mezi vojáky ruské armády a také zvyšuje možnost vzniku jaderné války, což si myslí mluvčí ministerstva zahraničí Marie Zacharovová.

Všechno se mi do textu nevejde, takže zbytek ve stručnosti. Dalšími nepřáteli Ruska jsou: ruská mládež, Alexej Navalnyj, ruské lidové pohádky, rodiče mladých lidí, nemakačenkové a ožralové, feministky a firma Apple. A nesmím zapomenout na to, že samotné Chodorkovského MBCh media je ruskými úřady prohlášeno za podvratný zdroj.

Autor je komentátor Práva