V Rusku se mluví o obnovení trestu smrti

Před týdnem jsem na tomto místě informoval o tlaku, který vykonává ruský režim na Fond boje proti korupci Alexeje Navalného a na samotného opozičníka. Jako záminku k prohlášení fondu za zahraničního agenta použil Kreml bankovní převody ze Španělska v době, kdy účet fondu byl obstaven.

Ruský server Meduza, který sídlí v Rize, našel člověka, jehož jménem byly převody zaslány. Roberto Fabio Monda Cardenas je španělský kickboxer. Potvrdil odeslání peněz, nedokázal ale říct důvod a neuměl ani vyslovit název fondu.

Rusky nemluví, v Rusku nebyl a z Ruska zná jen několik dívek ve Španělsku. Uvedl, že o potížích fondu se dozvěděl z médií.

Jaká média to byla, nevěděl. Na dotaz, jak se dostal k bankovním údajům fondu, které jsou uvedeny pouze v ruštině, neodpověděl a ukončil komunikaci.

Navalnyj nedávno opět vysílal na YouTube svůj pořad Navalnyj Live. Slíbil, že bude mluvit za všech okolností. Zmínil i současné horké téma - snahy o obnovení trestu smrti.

Obnovení nevolnictví?

V Saratově byla zavražděna devítiletá Líza. Policie horko těžko ubránila podezřelého před lynčováním. Navalnyj to glosoval: „Lidé nevěří policii ani soudům.“

Dodal, že Kreml si přeje, aby začala nekonečná debata o trestu smrti. Poslanci Státní dumy skutečně oznámili, že předloží příslušný návrh zákona. Moratorium na trest smrti je podmínkou pro členství Ruské federace v Radě Evropy.

Zakladatel demokratického listu Novaja gazeta Dmitrij Muratov upozornil, že pro režim by bylo znovuzavedení trestu smrti výhodné, protože by tak mohl fyzicky likvidovat opozici: „Nějaký maník ze správy boje proti extremismu přijde za maníkem z Vyšetřovacího výboru a řekne: ‚Hele, mám toho živla plný zuby. Co kdybysme ho picli? Za co ho můžem picnout? Jo, podstrčíme mu pedofilskou fotku a picnem.‘ ‚No problem,‘ odpoví vyšetřovatel svému kolegovi, se kterým spolu chlastají. Podstrčí – a picnou.“

Mezitím v Archangelsku místní obyvatelé ztratili trpělivost s policií, která není schopna najít násilníka, jenž už několik měsíců na ulicích města loupí a škrtí ženy a děti. Dav si určil oběť bez důkazů sám, tři lidé, z nichž má jeden kriminální minulost, ji vytáhli z domu, připoutali ke sloupu a dav tohoto muže zbil. Policie nakonec oběť davu vytrhla a tři původci lynče jsou vyšetřováni.

V minulých dnech se v Rusku děly i jiné věci. Ve Vologodské oblasti odhalil zastupitel vládního Jednotného Ruska vlastní pamětní desku. V Tule slavnostně odhalil zastupitel Jednotného Ruska veřejný sušák na prádlo.

V Soči daroval zastupitel Jednotného Ruska důchodci novou televizi, ale zakázal mu, aby se díval na jiné kanály než na prorežimní Rossiju. A v Čeljabinsku shromažďují odboráři z těžkého průmyslu hlasy pod petici o obnovení nevolnictví v Rusku. Už jich mají přes tisíc.

Jde o černý humor. Jak píšou a říkají tamní dělníci, nevolníka musí pán živit, což by pro ně bylo v jejich současné situaci poznamenané materiální bídou vykoupení.

