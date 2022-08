Rusové mimo pole lidstva? Nechtějí to slyšet

Tento příběh začal dávno před 24. únorem 2022. Po začátku války se ale zrychlil. Řeč je o osudu Rusů jako národa a Ruska jako státu. Na vývoji v Rusku a kolem něj bude přitom záviset osud Evropy a světa. Nejnovější bouřlivou debatu na zmíněné téma mezi Rusy samotnými podnítil facebookový post Xenie Larinové. Komentář Praha 6:30 27. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská televize Dožď působí teď v Rize | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Je to bývalá redaktorka zakázaného rádia Echo Moskvy, která musela emigrovat již několik let před válkou, protože jí za její novinářskou činnost hrozila v Rusku smrt od radikálů.

Post zněl takto:

„Zdá se mi, že největší omyl nás Rusů, občanů Ruské federace, spočívá v tom, že si neuvědomujeme, že neexistujeme. Mluvíme na internetu, předvádíme se před kamerami, vtipkujeme, vyměňujeme si špílce s protějšky, produkujeme úvahy o užitečnosti či škodlivosti Ruska, vyjadřujeme nespokojenost, hysterčíme kolem rušení schengenských víz, cancelingu ruské kultury a další ‚rusofobie‘, žádáme dodržování občanských práv… Ale neuvědomujeme si to hlavní: už více neexistujeme. Nejen že jsme mimo právní pole, jsme mimo pole lidstva. Musíme to přijmout. Každý Rus bude bránit své právo být člověkem sám za sebe a osobně. Nikdo nám není povinen pomáhat.“

Míra obludnosti

Převážná většina reagujících nebyla s to přijmout vyřčenou tezi, že dnes jsou ve světě vyvrheli. Týká se nejen stoupenců ruského nacionalismu, ale i odpůrců Vladimira Putina, kteří ze země odjeli, i těch, kteří zůstali.

Za cenu obrovského úsilí se dvěma médiím ze tří, která hrála v předválečném Rusku roli ventilu pro opozičně naladěné lidi, podařilo obnovit činnost v zahraničí.

V Rize působí TV Dožď a Novaja gazeta Evropa. Třetí médium, Echo Moskvy, zaniklo, ale bývalý šéfredaktor Alexej Venediktov a několik jeho kolegů udržují při životě kanál Živoj gvozď na YouTube.

Není ovšem jasné, pro koho v Rusku tato média působí a zda mohou ovlivnit tamní dění. Živoj gvozď zůstal v Moskvě, může být kdykoli zlikvidován.

Ostatní dvě média nejsou v dosahu Kremlu, ale nedávno byl Dožď i v Lotyšsku obviněn z činnosti, která této zemi neprospívá. Nemělo to žádné následky, ale ukázalo různé nálady vůči ruským novinářům.

Básník a jeden z nejlepších ruských publicistů Ivan Davydov zůstal v Rusku. V nedávném sloupku vysvětlil příčinu. Neztrácí naději, že zkusí najít slova, která by zapůsobila na většinu jeho spoluobčanů.

Sám sebe ale hned opravuje: „Ale ne, to by bylo příliš. Pro začátek by stačilo, aby v nich člověk přestal vidět obludy, přestal vnímat celé obyvatelstvo země jako milovníky impéria, pochopil rozdíl mezi všelidovou snahou zabarikádovat se před státem a údajnou všelidovou podporou.“

Jenže i Davydov nakonec píše: „V této mé pozici je přítomen utopismus a určitá odevzdanost, ale jinou nevidím.“ To je pohled na slepou uličku ruského vývoje zevnitř.

Zvenčí za nějaký čas určitě zazní zklamání, že i přes veškeré snahy většina obyvatel jde za Putinem (případně jeho nástupci). Přiznat jistou míru obludnosti těchto obyvatel většina Rusů včetně opozičníků nedokáže.

Autor je komentátor serveru novinky.cz