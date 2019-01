Průměrný Rus zažívá informační šrapnely

Běžný ruský konzument informací byl v minulých letech zásobován z oficiálních zdrojů zpravidla jen zprávami, jak zle se mají na Ukrajině a na Západě. Nyní se ale i v oficiálních médiích objevují hotové šrapnely z Ruska. Pokusil jsem se o shrnutí minulého týdne. Komentář Moskva 6:29 20. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští občané by měli brát sebou k ledové vodě známé či příbuzné, doporučuje šéf ministerstva pro mimořádné situace v Kurganské oblasti | Foto: Dmitry Lovetsky | Zdroj: ČTK/AP

Začnu pozitivní zprávou: od 1. ledna úřady povolily Rusům sbírat klestí bez potrestání. Jenže úředníci v jednotlivých regionech vylepšili obecný zákon vlastními příkazy a zákazy.

Internetový právní rádce uvádí: „Nezapomeňte předem informovat příslušné orgány výkonné moci o záměru přemístit klestí z lesa do vašich domovů. Dávejte obzvlášť velký pozor na to, aby množství klestí, které vynášíte, zkontrolovaly úřady PŘEDTÍM, než opustíte les. Navíc je vaší povinností odnést klestí z lesa týž den, co jste ho nasbírali.“

To chce pevné zdraví, že. V sobotu proběhlo v Rusku tradiční koupání v ledové vodě na počest Zjevení Páně. To je bezesporu příznak zdravého těla. Jenže místní šéf ministerstva pro mimořádné situace v Kurganské oblasti upozornil na tiskové konferenci, aby občané s sebou brali k ledové vodě známé či příbuzné, aby pak nebyly potíže se svědky, kteří by identifikovali mrtvolu.

Dobrá zpráva z Baškortostánu

Ale když to jeden přežije, pak se aspoň dobře nají. V Moskvě právě vznikla mapa skládek, na kterých se může méně majetný občan dobře napapat. Ono totiž stravování v lepších podmínkách má své mouchy.

V Odincově u Moskvy se takhle jeden chtěl nasvačit ve fastfoodu a málem natáhl brka. Ležel tam u stolku, u kterého právě obědvali dva doktoři ze záchranky. Dojedli a odešli, aniž si ho všimli.

Doktoři ale byli pro tohoto chlapíka cizí. Ve vesnici Vasiljevka v Amurské oblasti se jedna paní zpila pod obraz a příbuzní nevěděli, co s ní, tak ji šoupli policajtům a ti ji zas hodili rovnou do márnice. Přitom byla jenom hodně společensky unavená. Než na mýlku přišli, bylo po ní. Teď už doopravdy.

Pak je to lepší bez mýlek, jak se to stalo v Orsku, kde matka pěti dětí popíjela se starším sousedem, naštvala se a ubila ho nejdřív válečkem, pak stoličkou. Děti pak půjdou do školy a tam je třeba seřeže učitelka jako v Togliatti. Nebo naopak zvlčí a ukopou téměř k smrti učitelku ony jako v Syzrani.

A kdyby to dotáhly až na vysokou, možná budou sledovat případ 70leté profesorky práva na Samarské univerzitě, kterou vyšetřuje tajná služba FSB jako osobu ohrožující národní bezpečnost kvůli tomu, že neseděla po celou dobu svého úvazku na židli v budově univerzity.

Nebudou tedy zprávy o úspěších ruského státu záchranou? Nebudou. Nad Japonským mořem se srazily dvě ruské stíhačky Su-34. A nová raketa Angara nikam nepoletí, protože podle výrobce ji mohou její motory na startu zničit.

Jenže se v tomto týdnu vyskytla i dobrá zpráva. V Baškortostánu spadl 29letý chlap ze střechy osmipatrového domu do ventilační šachty a přistál až dole na zemi. Co myslíte, že se stalo? Přežil.