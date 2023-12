Porážka Ukrajiny i vynucený mír by nám pustily žilou víc, než si umíme představit

Úvahy o tom, že prohra Ukrajiny s ruským agresorem nebo uzavření příměří za současného stavu bojů by byly pro Západ dražší, než pokračování podpory napadené země, slýcháváme již delší dobu. Nyní ale přišel americký Institut pro studium války s analýzou, která je skutečně překvapující. Komentář Praha 16:30 27. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová americká pomoc Ukrajině, kterou slíbil demokratický prezident Joe Biden, je nyní v ohrožení kvůli protestům republikánů v Kongresu | Zdroj: Reuters

Podle autorů studie by po pádu Ukrajiny byly náklady na zabezpečení západních hranic a odvrácení případného Putinova útoku doslova astronomické, mnohem vyšší, než si většina lidí vůbec dokáže představit.

Šokující je v analýze už pohled na doprovodnou mapu, zobrazující hypotetické ruské vítězství, kdy jeho vojenské síly dosahují přímo na hranici NATO táhnoucí se od Černého moře až po Severní ledový oceán. Včetně hustého řetězu ruských vojenských základen rozmístěných u hranic Polska, Slovenska, Maďarska a Rumunska.

Podle expertů odstrašovat a bránit se takto vyhroceným ruským hrozbám by znamenalo pro Spojené státy trvale rozmístit ve východní Evropě značnou část svých pozemních sil včetně obrovského počtu nejmodernějších letadel, která jsou obtížně zjistitelná radary.

Jednání o míru a kompromisech

Institut pro výzkum války k tomu dodává: „Vyslání a udržování těchto strojů je už z podstaty nákladné, ale dislokovat je tak rychle by pro USA znamenalo hroznou volbu mezi udržením dostatečných sil v Asii pro obranu Tchaj-wanu a mít dost sil pro zastrašení Ruska nebo jeho porážku v případě útoku na evropské spojence. To bude stát jmění a náklady budou trvat tak dlouho, jak dlouho potrvá ruská hrozba. Potenciálně neomezeně dlouho.“

Specialisté institutu také rozebírají případné uzavření příměří na stávající linii fronty. Podle nich by to byla druhá nejhorší varianta, která by „jednoduše dala Rusku čas a prostor připravit se na obnovenou válku o dobytí Ukrajiny a konfrontaci s NATO“.

Celkově tedy z analýzy vyplývá, že obě zkoumané varianty jsou horší a několikanásobně dražší než pokračování v pomoci a podpoře Ukrajiny v boji. Když k tomu nad rámec vojensko-strategických a finančních úvah přidáme varovné apely, že ponechání části Ukrajiny v Putinově smrtonosném objetí je nebezpečným precedentem pro změny hranic silou kdekoliv na světě, pak se dostáváme k pochopitelným závěrům.

Skutečně účinným omezením ruské hrozby pro Západ je úplné ukrajinské vítězství. K němu ovšem může vést jen další vojenská podpora Ukrajiny, mnohem větší, než ta dosavadní, jež bezesporu odvrátila její porážku. Ale už nedostačuje k tomu, aby Ukrajina vyhnala agresora ze země.

Namísto výzev k masivnímu zesílení vojenské podpory ale stále častěji zaznívá ve vysokých politických kruzích Západu, že v dohledné době není představitelné, že by Ukrajina vyhnala Rusy z celého svého území. A že dřív nebo později bude muset dojít k jednání o míru a kompromisech, jejichž součástí může být i přenechání dobytých území Rusku.

Jistěže tito političtí pragmatici jedním dechem dodávají, že k tomu nesmí dojít bez souhlasu Ukrajiny, natož proti její vůli. Už ale nezdůrazňují, že takový krutý kompromis by vyvolal v ukrajinské společnosti obrovské trauma s nepředstavitelnými důsledky. A Západu by nakonec stejně pustil žilou v míře astronomické, před níž varují američtí specialisté na výzkum války.

Autor je publicista