Bude možné jednat s Ruskem o míru?

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se válka v jeho zemi dostává do své nejkrvavější fáze. Jejího konce přitom zatím nevidět a podle řady ruských, ukrajinských a západních odborníků směřuje k vleklému průběhu. Přesto se mnozí politici i politologové zamýšlejí nad tím, jak vyjednat mír nebo alespoň příměří. Většina z nich se ovšem shoduje na tom, že na ruské straně jednacího stolu nebude moct sedět Vladimir Putin. Komentář Praha 6:30 22. května 2022

Velmi příkře odmítá představu jakéhokoli jednání s Vladimirem Putinem bývalý zahraničněpolitický poradce Angely Merkelové a zároveň nový šéf Mnichovské bezpečnostní konference Christoph Heusgen.

Ten v nedávném rozhovoru pro Deutsche Welle připomněl, že Západ se dlouhá léta až křečovitě snažil budovat právě k Putinovi jeden most za druhým. Dnes však panu Heusgenovi nezbývá nic jiného než s lítostí konstatovat, že ruský prezident všechny tyto mosty bez lítosti zbořil – porušil Chartu OSN, Pařížskou chartu pro novou Evropu i Budapešťské memorandum ze sklonku roku 1994 – na jeho základě se Ukrajina vzdala svého jaderného arsenálu a Rusko díky tomu garantovalo její suverenitu a územní celistvost.

Autor předešlého výroku se ptá: „Jak můžeme komunikovat s člověkem, který nerespektuje ani jeden z dokumentů, který on, popřípadě jiný představitel Ruska, podepsal? Porušil veškeré civilizační normy a já nechápu, jak by bylo možné posadit se k jednomu stolu s člověkem, který nese přímou odpovědnost za útok na suverénní stát a má na svědomí neoddiskutovatelné válečné zločiny…“

Rusko plné Putinů

Poněkud jiný postoj k věci má německý brigádní generál ve výslužbě a bývalý vojenský atašé Spolkové republiky v Rusku Reiner Schwalb. Ten se kloní k názoru, že pro obě strany bude velice těžké dosáhnout na bojištích nejméně trojnásobné převahy v živé síle i v technice, která je podle tradičních pouček pro vojenský úspěch naprosto nezbytná. Očekávat se tedy dá to, co věští kdekdo a co povede k situaci, že vojensky zvítězit nedokáže ani jedna, ani druhá strana.

Pan generál je proto přesvědčen, že Západ musí s Ruskem udržovat kontakty, i kdyby to pro něj bylo sebetěžší. Ba co víc, v nové situaci je třeba připravit se i na změnu mocenské garnitury a na fakt, že bude kupříkladu jednat s jinými politiky.

Reiner Schwalb doslova říká: „Za léta své diplomatické práce v Rusku jsem potkal plno mladých a mladších lidí ve věku 25–50 let, kteří jsou plně ochotni respektovat demokracii, respektovat západní hodnoty a nutnost směřování ke svobodě. V dlouhodobé perspektivě se sami vůči Rusku musíme vymezit tak, abychom právě tyto lidi neztratili, i když se nám to čistě pocitově může zdát velmi složité.“ Otázkou je, zda generál Schwalb bere v potaz jinou pravdu – že současné Rusko je plné dalších Putinů a že po jakémkoli odchodu momentálního prezidenta se k moci nejpravděpodobněji dostane právě někdo z nich.

Autor je komentátor Českého rozhlasu