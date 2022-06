Představy o tom, co je porážka Ruska, jsou v Evropě i USA různé

Přestože v těžišti rusko-ukrajinské války, tedy v Donbasu, začínají mít docela nápadně navrch Rusové, v Evropě sílí naděje, často vyslovované hodně nahlas, že konflikt by měl a hlavně mohl brzy skončit. Problém je v tom, že západní pohled na způsob, jak válku ukončit, ani zdaleka není jednotný. Komentář Praha 6:30 2. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kus ruské rakety Grad před čerpací stanicí zničenou ruskou armádou | Zdroj: Reuters

Perspektiva vleklé opotřebovávací války rychle odhalila rozpory mezi evropskými politickými lídry a analytiky.

Ti jsou sice jednotní, pokud jde o proklamativní podporu Kyjeva a ekonomický trest, uvalený na Rusy, ale zatím se nemohou dohodnout, zda Ukrajině pomoci k vojenskému vítězství, anebo dosáhnout alespoň klidu zbraní doslova za každou cenu.

Kyjev už na výzvy k co nejrychlejšímu smíru s Rusy odpověděl odmítavě, tvrdě a ústy prezidentova poradce Arestovyče dokonce vulgárně.

Ukrajinské úřady jsou přesvědčeny, že v zájmu co nejrychlejšího ukončení války musí EU a USA zavést další sankce (což se v podobě šestého, pravda, kompromisního balíčku právě stalo) a urychlit dodávky těžkých zbraní, především salvových raketometů.

Podmínka, o které se nediskutuje

Jenže zatímco USA, Velká Británie, Polsko a řada dalších především postkomunistických a postsovětských zemí podporují Ukrajinu v záměru osvobodit veškerá Ruskem dobytá území včetně těch, jež Moskva obsadila už v roce 2014, hodně západních politiků mluví hlavně o skončení války – a skoro to vypadá, že vskutku děj se co děj.

Pro co nejrychlejší příměří už se vyslovili německý kancléř Scholz, francouzský prezident Macron a italský premiér Draghi.

Ostatně když po stažení ruských vojsk z Kyjevské a Černihyvské oblasti Británie a Spojené Státy začaly docela vážně mluvit o možném vojenském vítězství Ukrajiny, Berlín, Paříž i Řím se odmlčely.

Tam se sice neustále opakují, že v této válce nesmí zvítězit Putin, ale problém je v tom, jak definovat jeho porážku. Podle právě zmíněných politiků bychom se měli spokojit s tím, že Ukrajina si zachovala nezávislost a její metropole nepadla. Jenže postačí to?

Velký rozruch v této otázce způsobil nestor světové politiky Henry Kissinger. Tento patriarcha „realistické školy“ americké zahraniční politiky se rovněž vyslovil pro co nejrychlejší zastavení konfliktu a příměří, které by předpokládalo, že ruská vojska, budou stažena za hranice z 24. února.

V Kyjevě přirozeně sklidil bouři nevole – tvrdý postup proti Rusům totiž podporuje 82 procent Ukrajinců.

Slovo do pranice pronesl v neděli pro francouzskou televizi ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ten upozornil, že obsazení celé Doněcké a Luhanské oblasti je pro Rusko „podmínka, o které se nediskutuje“.

Ostatní regiony Ukrajiny prý mají o své budoucnosti rozhodnout samy. Jak si to představuje v reálu, ovšem ani nenaznačil. Zádrhel je v tom, že u ruských politiků nesmíme spoléhat na to, co říkají – podstatné je, co udělají. A to je ve hvězdách.

Autor je komentátor Českého rozhlasu