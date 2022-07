Ruská okupace jaderné elektrárny v Záporoží je sudem prachu

„Radiační situace na Ukrajině zůstává normální.“ – Touto větou uzavírá šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová pravidelně své příspěvky na Twitteru. Dělá to od konce února, kdy ruští vojáci nejdřív obsadili ukrajinskou elektrárnu v Černobylu a o pár dnů později zaútočili i na jadernou elektrárnu v Záporoží, největší zdroj energie z jádra v Evropě. Praha 12:52 22. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záporožská jaderná elektrárna | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V Českém rozhlasu tenkrát Drábová řekla, že „Rusové zešíleli“, když ji začali ostřelovat. A že tím „porušili ženevské konvence, které obsahují i ustanovení o ochraně nebezpečných objektů“.

Rusové ovšem nezešíleli. Jednak zachází Putinovo vojsko s mezinárodními konvencemi permanentně jako s onucí, ale především ruští agresoři vědí, že pro ně neexistuje bezpečnější ochrana před ukrajinskou odvetou, než je právě jaderná elektrárna. Na tu Ukrajinci nikdy s těžkou vojenskou technikou nezaútočí, protože, jak řekl ministr zahraničí Kuleba, kdyby záporožská elektrárna explodovala, dojde ke katastrofě desetkrát větší než v Černobylu.

Ruští vojáci to oné noci na pátek 4. března, kdy záporožskou elektrárnu přepadli, přesto riskovali a nepřerušili útok ani když v areálu začalo hořet. Teď se ukázalo, co tím sledovali. V elektrárně sice nechali pracovat – za otrockých podmínek – ukrajinský personál, ale hlavně si tam navezli tanky a munici.

Nedobytná raketová základna

A podle šéfa ukrajinského Enerhoatomu Petro Kotina si z této atomové elektrárny, třikrát výkonnější než Temelín, udělali de facto raketovou základnu. Z ní ostřelují „raketovými systémy druhou stranu Dněpru a území kolem Nikopolu“.

V těchto dnech hodlají celý svůj armádní arsenál přestěhovat do strojoven v prvních třech blocích. Tím by ovšem do nich zablokovali přístup hasičům. Nehledě na to, že bezpečnostní pravidla tam skladování výbušného materiálu samozřejmě nedovolují.

Celkem je v elektrárně údajně na 500 ruských vojáků. Evidentně netuší, že sedí na sudu s prachem. Nebo je jim to jedno. Organizace Greenpeace totiž upozornila, že v lokalitě elektrárny je velké množství vyhořelého paliva, a to jak v bazénech, tak v takzvaném suchém skladu pod širým nebem.

Pokud by se přerušilo chlazení tohoto vyhořelého paliva, došlo by k požáru a následná radiace by zasáhla nejen Ukrajinu, ale i značnou část Evropy.

Perverzní proměnou uloupené atomové elektrárny v de facto nedobytnou raketovou základnu, srovnávající se zemí všechno kolem, se Putinova armáda každopádně zapsala už teď do historie válek. Jako teroristická organizace, ohrožující celou planetu.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu