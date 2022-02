Co nutí Putina – aspoň prozatím – ke zdrženlivosti?

Již skoro týden si svět láme hlavu nad tím, jak byla míněna slova ruského ministra obrany Sergeje Šojgua, kterými prezidentu Vladimiru Putinovi sdělil, že začalo stahování ruských jednotek od rusko-ukrajinské hranice. Západ ovšem, přinejmenším ve větším měřítku, nic takového nezaznamenal. Jak trefně poznamenal šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba: „To, co slyšíme, potřebujeme také vidět.“ Komentář Moskva/Kyjev 11:53 20. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společné vojenské cvičení Ruska a Běloruska: manévry se konají v blízkosti západní hranice Běloruska s Polskem a Litvou a také u jižních hranic s Ukrajinou | Zdroj: Reuters

Velmi časté je přitom hodnocení „bezzubý Západ a rezolutní Rusko“ – tím se samozřejmě myslí zejména fakt, že Západ rovnou avizoval rozhodnutí se zbraní v ruce ve prospěch Ukrajiny nezasahovat, zatímco Putin dnes a denně předvádí, že masivní vojenský zásah proti „bratrskému národu“ je pro něj plně myslitelný.

V lecčem se ale zřetelně přepočítal, zejména v tom, že se mu podaří integrovanou Evropu rozdělit. Opak je pravdou – starý kontinent se tváří v tvář nové hrozbě spíše stmelil.

Co tedy – alespoň prozatím – nutí Vladimira Putina ke zdrženlivosti?

Zaprvé: případná velkoformátová válka s Ukrajinou by nakonec nebyla ani malá, ani vítězná, jak si Putin případné konflikty s účastí Ruska představuje, ale vleklá a krvavá.

Zadruhé: podobně jako z Afghánistánu nebo z Čečenska by se tisíce ruských mladých chlapců opět vracely v zinkových rakvích.

Zatřetí: to by prezidentovi v očích dnes jinak politicky apatických Rusů jistě neprospělo, stejně jako představa vyloženě bratrovražedné války.

A začtvrté: válka by dále zhoršila již tak mrazivé vztahy se Západem, které by znamenaly přinejmenším další sankce (i když právě těch se, zdá se, Putin zase tolik nebojí).

Bipolární svět

Přesto může být právě ruský lídr spokojen, i kdyby celá krize skončila tak, jak to v tuto chvíli vypadá – tedy víceméně ničím. Ve čtvrtek 10. února jsme si připomněli už patnácté výročí nechvalně známé Putinovy řeči na Mnichovské bezpečnostní konferenci, která se mimochodem letos opět koná právě v těchto dnech.

Ruský prezident tam Západu adresoval svůj do té doby nejtvrdší odsudek, když mimo jiné řekl: „Svět nemůže být monopolární. Spojené státy se snaží prosazovat veškeré svoje představy, což komplikuje řešení řady mezinárodních krizí. Americký postup odporuje závazkům, které si daly Východ a Západ, když se na počátku 90. let rozpouštěla tehdejší vojenská aliance socialistických zemí – Varšavská smlouva.“

Od té doby Putin usiloval o to, aby svět monopolární nebyl a aby se v ideálním případě znovu stal bipolárním, na jehož druhém pólu by přirozeně, stejně jako v dobách studené války, proti USA a NATO stálo Rusko – i když je něco takového dnes už jen těžko představitelné. Každopádně ale krizí, kterou sám vyvolal, dosáhl toho, že je na něj velmi významně vidět, a dokázal, jak důležité je s ním v globálním měřítku počítat. A to zase není tak málo.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.