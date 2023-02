Jsme ve válce s Ruskem?

Listu je lhostejné, jaké motivy jej k tomu rozhodnutí vedly. Zda jde o motivy morální anebo o motivy obchodní. Sám fakt, že uvedené kroky sledují oslabit Rusko, dokládá, že Západ má s Ruskem úmysly čistě válečné. Je jen otázkou času, kdy dodávky tanků vystřídají samotní vojáci.

Pokud se Západ ohání solidaritou s napadenou zemí, pak jsou podle listu obhajitelné nanejvýš dodávky pokrývek, přileb, v krajním případě munice. Zásilky tanků představují ultimátum Rusku.

Jako by Maďaři věrní Orbánovi byli domluveni se samotným Putinem. Ten se u příležitosti 80tiletého výročí porážky nacistů u Stalingradu vyjádřil podobně. Nepřímo naznačil, že ideologie nacismu, již právě Rusové údajně potlačují na Ukrajině, jako nákaza prosakuje celým Západem.

Rusko se tak logicky musí cítit být ohrožováno. Jak řekl doslova, „znovu, znovu a znovu jsme nuceni odrážet agresi kolektivního Západu“. Neopomněl připomenout, že na Matičku opět budou útočit německé tanky, které mají na boku kříž.

Bylo by pošetilé rozebírat podrobnosti obou odcitovaných výroků, byť by se toho k vyvracení nalezlo nemálo. Daleko podstatnější je zaměřit pozornost na to, čím se oba pokoušejí své publikum obalamutit. Magyar Nemzet Maďary, Putin Rusy.

Oběť obecného spiknutí

Hraje se tu notoricky známá, mnohokráte prokouknutá hra, přesto velice působivá a účinná. Bezskrupulózní útočník sebe opakovaně líčí po babišovsku jako oběť obecného spiknutí. Útokům na sebe vedeným se vší silou a všemi možnostmi brání nechtěně.

A jak jinak? Útokem preventivním. V případě Ruska se brání před recidivou nacismu. Magyar Nemzet brání Maďary před tenaty pokrytectví bezbřehé demokracie.

Kdyby byla Ukrajina před rokem nekladla odpor, ale naopak uznala, že ruská vojenská mise ji osvobozuje, měla by nejspíš naději na vlídné zacházení. To, že si dovolila tu drzost se bránit, potvrdila vlastní nacistickou podstatu, a musí být proto vyhlazena, nemá-li se Rusko stát její obětí. Fakt, že jí údajně solidárně sekunduje Západ, roli Ruska jako oběti jen podtrhuje.

Proti Rusům budou totiž opět bojovat německé tanky. Západ tak dokládá prohnilost a nejspíš i příchylnost k těm nejtemnějším politickým hnutím. Je logické, že v duchu této logiky se Rusko musí cítit napadeno.

Politický predátor, byť sebevíc agresivní a krutý, je ve vlastních očích přece takový jen proto, že se stal obětí temných sil. Spikly se a brání mu v páchání dobra.

Autor je spolupracovník časopisu Přítomnost