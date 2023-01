Chodorkovskij a Kasparov mají plán, jak řídit Rusko po Putinovi

Represivní atmosféra v Ruské federaci přiměla drtivou většinu protivníků současného režimu k emigraci. Dva z nich, Michail Chodorkovskij, kdysi nejbohatší podnikatel v zemi a později Putinův vězeň, který strávil deset let v lágrech, a šachový mistr světa Garri Kasparov, jsou známi i mimo Ruskou federaci. Komentář Praha 6:30 28. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský šachový velmistr Garri Kasparov | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Před několika dny jim otiskl prestižní americký časopis Foreign Affairs článek, ve kterém se snaží rozptýlit západní obavy z nekontrolovaného rozpadu Ruska po vojenské porážce, kterou by utrpělo ve válce s Ukrajinou. Chodorkovskij a Kasparov uvedli, že jsou součástí ruské exilové opozice, která má připraven plán, jak zemi spravovat po Putinově pádu.

Předpokládají nástup jiných sil, které postupně zařídí integraci Ruska se západním systémem. Hlavní naději vkládají do ekonomického propojení. Autoři napsali: „Po vojenské porážce bude muset Rusko učinit volbu: buď se stát vazalem Číny, anebo zahájit reintegraci s Evropou.“

Vyjádřili přesvědčení, že pro většinu Rusů bude volba jasná a vyberou, jak píší, „mír, svobodu a prosperitu“, tudíž spojení se Západem.

Autoři plánují ustavit parlamentarismus a federalismus tam, kde nyní panuje autoritářství. V první fázi má podle nich zemi spravovat přechodná Státní rada, zatímco se bude pracovat na přípravě nové ústavy a svolání ústavodárného shromáždění. Následně má vzniknout zřízení, v němž budou hrát hlavní úlohu regionální elity, které delegují na federální centrum jen nezbytné pravomoci.

Jak se dostat k moci?

Autoři zároveň hodlají potrestat funkcionáře současného režimu odpovědné za stav, v němž Rusko je, a také provést lustraci.

Podle jiných Chodorkovského mediálních vyjádření setrvává tento exilový politik v přesvědčení, že Rusko ani v krizové situaci, která by nastala po Putinově vojenské porážce, nedospělo k rozpadu. Důvody vidí v pragmatismu místních elit, které by uchvátily moc a zjistily, že nemohou obstát bez těsného hospodářského propojení se sousedními regiony.

Je pozoruhodné, že Chodorkovskij nepředpokládá, že by se celé Rusko, které by se vyvíjelo podle jeho představ, stalo demokratickým státem. Byla by to směsice regionů s různými politickými zřízeními, od demokracie až k patriarchální či nábožensky založené společnosti. To vyvolává pochybnosti o stabilitě podobného společenství, protože ekonomické výhody nejsou vždy ve vztazích různých entit na prvním místě.

Navíc Chodorkovskij v rozhovoru s šéfredaktorem Nové gazety Evropa Kirillem Martynovem, v rozporu se záměrem provést lustraci, řekl, že bude používat v novém státě bývalé Putinovy lidi menšího významu, pokud se budou za svou předchozí činnost veřejně kát.

V představě dvou významných exilových opozičníků však chybí odpověď na hlavní otázku. Jak se chtějí dostat k moci v zemi, která disponuje mocnými silovými strukturami, které se po případném Putinově pádu okamžitě pustí do křížku mezi sebou?

