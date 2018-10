Srbský prezident Vladimira Putina opět potěšil

Naopak, hodlá si udržet svoji údajnou neutralitu a nezpochybnitelnou samostatnost. Výměnou si Vučić vyžádal podporu a radu ohledně dalšího postupu vůči Kosovu.

Vztahy mezi Bělehradem a Prištinou se vyhrocují, což podle srbského prezidenta hrozí destabilizací celého regionu. Z hlediska vývoje od jednostranného vyhlášení samostatnosti Kosova se nejedná v rétorické rovině o žádnou novinku.

Z hlediska faktického stavu věci je ale pravda, že diplomatická ofenziva provázená provokacemi z obou stran vztahy vyostřuje. Naštěstí pro Kosovo, Srbsko i nás vše zatím nepřerostlo do ozbrojeného konfliktu. Co ale není, může být.

Kosovo i Srbsko praktikují umění reálpolitiky, na kterou si v našich končinách můžeme vzpomenout tak maximálně při čtení historických knih a sledování vývoje v zahraničí. Základem mocenského přístupu je lstivá diplomacie, která chystá pasti a pastičky s nadějí, že se druhá strana chytne.

Pravoslavní spojenci

V tomto ohledu se spíše daří Bělehradu, který potvrzuje výhody spojené s dlouhodobou státností. Jeho politici i diplomaté mají náskok co do zkušeností, podařilo se jim tedy Kosovo elegantně vlákat do pasti plánu na výměnu území.

Z hlediska geopolitiky i ekonomiky se jednalo o naprosto nesmyslný návrh, kterému oprávněně oponovaly západní vlády, včetně Německa nebo Spojených států. Pokud by Srbsko odevzdalo část svého jihozápadního území s albánskou populací Kosovu, připravilo by se o skoro veškerou část koridoru vedoucího na jih k Řecku a Středozemnímu moři.

Naopak Kosovo by ztrátou severozápadní části přišlo i o tu část nádrže Gazivode, kterou kontroluje. Tím by se připravilo o kontrolu nad energií z tamní vodní elektrárny i zásobu vody pro skoro polovinu Kosova.

Srbský plán ale vypadal jako ochota k alespoň nějakému vyjednávání, takže si kosovští politici nemohli dovolit vše šmahem odmítnout. Vypadali by v zahraničí neochotně, museli tedy hru se Srby hrát. Těm pak už jen v Bruselu stačilo vytáhnout libovolnou údajnou provokaci, typu nesplněná autonomní práva Srbů v Kosovu nebo vykázání jejich emisara. Bělehrad ve světle reflektorů zdůraznil z jeho pohledu skandální chování Kosova a prásknul s dveřmi.

Následná návštěva srbského prezidenta v Kosovu pomohla přidat do už tak temně vybarveného obrazu Kosovanů další odstín černě. Když lidé Vučićovi barikádou zabránili v návštěvě kosovské osady, cítil potřebu vlastní občany zkritizovat i kosovský prezident.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Kosovský premiér se rozhodl nečekaně navštívit přehradu Gazivode, Srbsko následně uvedlo do pohotovosti armádu a mezinárodní síly KFOR měly zase jednou příležitost ostrého cvičení v plné polní.

Celá událost umožnila kosovskému premiérovi Thacimu ukázat, kdo je v zemi pánem. Zároveň ale dodala Srbsku další munici v úsilí dokázat v zahraničí, že Kosovo je renegátské území plné násilníků, na které není spoleh a jediné, co umí, je válčit.

To vše si s libostí Vladimir Putin vyslechnul, ujistil o nehynoucí podpoře a zamnul si ruce. Jeho rada mohla znít jen v duchu slov „jen tak dále“. Kosovo se totiž opírá o podporu Spojených států. Rusko ale samozřejmě Washingtonu další zisky nepřeje. Když má navrch Srbsko, má navrch i ono. I díky tomu, že Kosovo není po vůli části členských států Evropské unie.

Není se tedy co divit, že výsledkem jednání srbského a ruského prezidenta je slib, že Vladimir Putin do konce roku navštíví svého balkánského pravoslavného spojence.

Ještě významnější je ale závazek přivést ruský zemní plyn i do západních částí Srbska, na které by si snad geopolitičtí nepřátelé Ruska mohli dělat zálusk. A zachování takzvaného humanitárního centra kousek pod srbskou Niší, což je podle mnohých ve skutečnosti centrum ruských zpravodajských akcí na Balkáně.