Rusko se uzavírá jako ponorka

Pokud by se měla hledat metafora, která by přiblížila vývoj Ruska v uplynulých dnech, nejlépe by posloužil obraz ponorky, která je sice ještě nad hladinou, ale už postupně uzavírá všechny otvory a každou chvíli zmizí v hlubinách. V samotné ponorce je přitom stále větší dusno.

Moskva 6:30 1. května 2021