Putin může za všechno, myslí si více než polovina Rusů

Zároveň tato chudá většina ví prostřednictvím médií, která ukazují luxusní život bohaté špičky, že ve stejné zemi žijí úplně jinak situovaní občané. Věrchuška, do níž patří obvykle i vysocí státní úředníci, přitom svým chováním často přilévá olej do ohně.

Šéfka mládežnické politiky ve Sverdlovské oblastní vládě Olga Glackichová nedávno pobouřila veřejnost slovy, která adresovala mladým lidem: „Stát vám zásadně nic nedluží. Dluží vám jedině vaši rodiče, kteří vás porodili. Stát je k tomu nenutil.“ O funkci záhy přišla.

Stejně tak rychle letěla jiná vysoká státní úřednice. Ministryně práce Saratovské oblastní vlády Natálie Sokolovová prohlásila, že občan si musí vystačit se 3,5 tisícem rublů měsíčně pro naplnění „základních fyziologických potřeb“.

Komunistický poslanec Nikolaj Bondarenko jí navrhl experiment, že oba zkusí z této částky vyžít. Sokolovová to odmítla, že je to pod důstojnost její funkce. Pak v ní musela skončit.

Ruský prezident má starosti

Bondarenko ale měsíc žil za tyto peníze a jedl jenom vejce, brambory, cibuli, kuřecí polévku a karamelky. Výsledkem byl, jak uvedl, „hlad, úpadek sil, roztržitost, podrážděnost“. Navrhl zvýšení hodnoty spotřebního koše ze 3,5 tisíce na 10 tisíc rublů.

Okamžitě na něj vystartovala senátorka a členka generální rady vládního Jednotného Ruska Jekatěrina Lachovová: „Lidé, kteří prošli válkou, zažili hrůzy a hlad, snad měli nějaký spotřební koš? Přežívali, jak uměli. Přitom když tím vším prošli, stali se tak rozumní, mají tak skvělou hlavu! Co když jsou tou příčinou právě stresy a strádání?“

Agentura Levada Centr dělá pravidelné průzkumy veřejného mínění, v nichž klade otázku, do jaké míry odpovídá za všechno, co se děje v zemi, včetně všech problémů, osobně Putin. Říjnový průzkum ukázal rekordní hodnotu. Respondenti v zatím nevídaném množství řekli, že Putin může za všechno.

Že za to může jen Putin odpovědělo 61 procent a dalších 22 procent se domnívalo, že za to může částečně. Vysvětlení, že car je hodný, ale bojaři jsou zlí, dopřálo sluchu jen 10 procent dotázaných, kteří si myslí, že Putin je v pořádku, ale úředníci jsou zloduchové. Dalších 6 procent to svedlo na mezinárodní situaci.

Ruský prezident má evidentně starosti.