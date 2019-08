Rusko – opozice se hádá, státní moc se připravuje

Také hlavy 19 federálních subjektů a ve 13 federálních subjektech (tedy regionech a městech) dojde k volbě zastupitelů.

V minulých týdnech se atmosféra v zemi vyhrotila kvůli zásahu státní moci proti těm kandidátům do moskevské městské dumy, které Kreml a moskevský magistrát neschválily. V českých médiích bylo dost informací o neopodstatněně brutálním potlačení pokojných demonstrací v ruském hlavním městě, jejichž účastníci žádali, aby jim bylo navráceno volební právo.

Státní moc nyní používá nový trik. Pocítili ho na své kůži odmítnutí moskevští kandidáti Ilja Jašin, Dmitrij Gudkov a Julie Galjaminová. Poté co skončilo jejich věznění, ihned je soud poslal zpět do cely. Jašinovi to udělali počtvrté v řadě.

Jedenadvacetiletý student Vysoké školy ekonomické v Moskvě Jegor Žukov je stále držen ve vazbě a připravuje se proti němu soud, kde má prokuratura žádat nepodmíněný trest odnětí svobody.

Přitom Vyšetřovací výbor uznal, že na videu z demonstrace, které má sloužit jako hlavní důkaz Žukovovy trestné činnosti, je zcela jiný muž. Přesto vyšetřovatelé naznačili, že soud bude a obvinění bude vzneseno.

Hádka oslabuje ruskou opozici

Slavný ruský spisovatel Viktor Šenderovič, který si po celou dobu Putinova vládnutí nebere servítky, řekl: „Je tady junta, která pokračuje v tom, co dovede. Tedy lidi zavírat, potlačovat a dusit. Nepronikne do ní žádné veřejné mínění.“

Odpůrci režimu podávají jednu za druhou žádosti o mítinky a pochody a moskevský magistrát je jednu za druhou zamítá. Mezitím se v opozici rozhořel spor o taktiku a strategii dalšího postupu. Na jedné straně stojí Alexej Navalnyj, na straně druhé Michail Chodorkovskij.

Navalnyj již delší dobu prosazuje tzv. chytré hlasování. Podle jeho plánu mají lidé nespokojení s režimem k volbám přijít, ale v žádném případě nesmí odevzdat hlas kandidátům státní moci.

Ti jsou sice tentokrát zamaskovaní, protože vládnoucí Jednotné Rusko formálně nekandiduje, jen posílá své členy a příznivce jako nezávislé. Ale Navalnyj spoléhá na to, že v místech znají voliči tyto postavy jako své boty.

Lidé tedy podle něj mají volit kohokoliv jiného, nejlépe ty kandidáty, které jim Navalného lidé doporučí. Cílem má být naředění zastupitelských orgánů představiteli jiných politických sil. I těch prorežimních, ale nikoli z Jednotného Ruska. Navalnyj z tohoto důvodu volá také po pomoci stalinistům z komunistické strany, aby zesílili svou váhu.

Ostře proti myšlence chytrého hlasování v podobě posilování kohokoli kromě Jednotného Ruska vystoupil z emigrace Michail Chodorkovskij. Tvrdí, že se tím režim naopak legitimizuje, když se opozice snaží o zastoupení v orgánech autoritářského státu, kde stejně nebude mít žádné šance na změnu. Radí k volbám jít, ale volební lístek znehodnotit.

Tato hádka zaměstnává beztak neduživou ruskou opozici. Státní moc se mezitím připravuje na volební den 8. září.

Autor je komentátor Práva