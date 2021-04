Visegrád Česko moc nepodržel. Budapešť bude novým centrem ruských aktivit

Bude to mít pro Rusko a jeho diplomacii vážné důsledky. Ale i akce, kterou tady podle českých tajných služeb vyhozením skladu ve Vrběticích podnikli ruští agenti, byla ve středoevropských poměrech něco zcela neslýchaného. Proto i odpověď Česka, přes sedmiletý odstup, byla prostě taková, jaká musela být.

Vedle Evropské unie a NATO, které po několika dnech vydaly jednoznačná prohlášení na podporu Česka, máme své nejbližší spojence ve Visegrádské čtyřce. Nebo se tak alespoň tváříme. Proto se pojďme podívat, jak zafungovalo v této nejvážnější diplomatické krizi toto už přes třicet let budované spojenectví.

Prohlášení, a pak ticho

Nejvýraznějším momentem podpory bylo během prvního týdne společné vyhlášení šéfů parlamentů zemí V4. Jak oznámil předseda Senátu Miloš Vystrčil, šéfové parlamentů visegrádských zemí vyjádřili podporu České republice i krokům, které vůči Ruské federaci podnikla.

Trochu husarským kouskem bylo, že se podařilo přesvědčit i Maďarsko, aby se ke společnému vyhlášení Visegrádu připojilo.

Jenže to bylo také během prvního týdne od šokujícího oznámení pozadí vrbětického útoku ze strany Visegrádu všechno. Místo obvyklých přátel Andreje Babiše, Viktora Orbána a Mateusze Morawieckého, přispěchala první s osobní podporou a nabídkou pomoci německá kancléřka Angela Merkelová.

Nejdále v podpoře Česka zašlo ale Slovensko. To vypovědělo jako výraz solidarity s Prahou tři ruské diplomaty, i když reciproční krok Moskvy byl pro Bratislavu velmi citelný.

Jako omluvu pro Polsko jde uvést, že kauza Vrbětice zastihla Poláky uprostřed jejich vlastního konfliktu s Moskvou. Varšava se totiž rozhodla vypovězením několika ruských diplomatů podpořit Spojené státy. Mezi USA a Ruskem proběhla diplomatická roztržka spojená s vypovídáním diplomatů kvůli ruskému zasahování do amerických prezidentských voleb.

Přirozený vývoj

To, že žádná silnější reakce nebyla zaznamenána z Maďarska, není překvapení. Maďarsko očkuje ruskou vakcínou Sputnik, Rusové dostavují v Maďarsku atomovou elektrárnu Paks. A o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi se maďarský premiér Viktor Orbán vyjadřuje vesměs kladně.

Proto by nebylo překvapením ani to, kdyby se z Prahy hlavní ruská středoevropská ambasáda přesunula právě do Budapešti. Ostatně po vrbětické roztržce bude v Maďarsku ruských diplomatů zřejmě nejvíc v celém regionu. Takže to bude vlastně takový přirozený vývoj.

Autor je komentátor Deníku