Nový školní rok začal také v Putinově Rusku. Přinesl změny. První novota spočívá v tom, že žáci již nebudou smět mít v hodinách své mobilní telefony. Ale dvě další novinky mají vyloženě ideologický charakter. Každé pondělí musí mít všichni žákyně a žáci slavnostní nástup. Je předepsáno, že za hezkého počasí proběhne venku, a bude-li počasí nevyhovující, přestěhují se všichni do příslušných prostor ve školní budově. Komentář Praha 6:29 4. září 2022

Speciálně vybraná skupina praporečníků, kterou určí vedení školy jako premianty, slavnostně vztyčí ruskou státní vlajku. Na konci týdne provede stejná skupina za nástupu žactva opačnou operaci.

Alexandr Mitrofanov: Ruští žáčci uslyší, že štěstí vlasti je víc než jejich životy

Hlavní změnou programu budou ale v ruských školách shora nařízené hodiny vlastenectví, které se musí odehrát každé pondělí a formálně nespadají do učebního procesu. Přesto dokonce současná ruská média píší o tom, že si rodiče stěžují na školy, které je nutí posílat děti na tyto hodiny povinně.

Ministerstvo školství vydalo programy, metodické pokyny a instrukce pro učitele, které budou muset tyto hodiny vést. Žáky třetí až čtvrté třídy musí například učitelé 12. září dovést k myšlence, že štěstí vlasti je víc než jejich životy a že to není nic hrozného, když odevzdají své životy vlasti, bude-li ta je chtít. Počínaje pátou třídou budou muset žáci vyslechnout a později odříkat, že Západ zmnožuje počet obětí na Ukrajině, kde Rusko provádí svou speciální vojenskou operaci.

Okolnosti po nás žádají rozhodné a okamžité činy

Děti se budou muset držet „přibližných odpovědí“ na otázky, které jim musí položit učitelé. Příklad: „Učitel: Vlast je pro nás samozřejmě naše země, Rusko. Co ale ještě je vlast? Chtěl bych uslyšet vaše odpovědi. Přibližné odpovědi dětí: Vlast, to jsou lidé, kteří žijí v naší zemi, zároveň je to naše rodina, ale také místo, kde jsme se narodili, stejně jako kultura země.“

Cituji ústřední pasáž metodických pokynů: „Projevy skutečného vlastenectví vidíme také dnes, především v průběhu speciální vojenské operace. Její začátek oznámil 24. února tohoto roku prezident Ruska V. V. Putin. Ve svém projevu prezident řekl: ‚Okolnosti po nás žádají rozhodné a okamžité činy. Lidové republiky Donbasu se na Rusko obrátily s prosbou o pomoc.‘

Mezi cíli speciální vojenské operace je ochrana obyvatelstva Donbasu, které bylo vystaveno výsměchu a utiskování ze strany kyjevského režimu, pak odzbrojení Ukrajiny, zamezení rozmístění na jejím území vojenských základen NATO.

Ruské ozbrojené síly společně se silami DLR a LLR vedou aktivní operaci pro dosažení těchto cílů. Obrovská vojenská a jiná pomoc kolektivního Západu ukrajinským úřadům protahuje délku bojů, zmnožuje počet obětí operací.“

Aliance učitelů a ženské hnutí Měkká síla vyzvaly otevřeným dopisem pedagogy a rodiče, aby tyto hodiny vlastenectví bojkotovali. Kolik lidí si ale na otevřený protest troufne, není zřejmé.

Autor je komentátor serveru novinky.cz