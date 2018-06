Na Rudém náměstí neproběhne ohlášený mexický Den mrtvých. Proti tomu byli Komunisté Ruska, že by došlo k pošpinění sakrálního místa. Novinář Andrej Malosolov zareagoval: „Komouši by raději měli být zticha. Mají na Rudém náměstí v mauzoleu mrtvolu bez vnitřností.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Ruský spor kolem sexu žen s cizinci

V Balašiše u Moskvy vyhodil z bytu devět nigerijských fanoušků jejich krajan usazený v Rusku. Místní obyvatelé je ale ubytovali a starali se o kladné vyřešení problému. Stejně tak se zachoval Vladimir Putin. Když se dozvěděl, že dva argentinští fanoušci se dostali do potíží, protože si spletli Nižnij Novgorod s Velikým Novgorodem, daroval jim lístky na utkání Argentina versus Nigérie.

Emoce kolem mundialu jako sportovní události se ale nedají porovnat s vášněmi, které vyvolalo téma sexu Rusek s cizinci. Výkop provedla již před začátkem mistrovství komunistická šéfka výboru Dumy pro otázky rodiny, žen a dětí Tamara Pletňovová, která varovala Rusky před pohlavním stykem s cizinci, obzvláště s těmi, kteří patří k jiným rasám. Vůbec ji neposlechly a nyní kolují ruským virtuálním prostorem lechtivá videa.

V SSSR není, v Rusku je

V sociální síti VKontaktě funguje speciální skupina, která tato svědectví shromažďuje, což je spojeno s výhrůžkami na adresu slabšího pohlaví. „Celý ten škopek koncentrované hanby, které vylily na mužské pokolení v Rusku, navždy změní vztah ruských mužů k ruským ženám,“ píše se ve skupině.

Ženy se nenechaly zatlačit do kouta. Vyrojilo se velké množství reakcí. Hanna Nikolajenková napsala: „Od začátku mistrovství ruským mužům postupně docházejí tři hodně zraňující věci. 1. Ženy mají rády sex (což je samozřejmě hrůza). 2. Domácího vysoce oduševnělého Vasju v děravých sportovních kalhotách vymění dívky za kohokoli včetně zkažených, neoduševnělých polských mladíků na lavičce na moskevském Arbatu (to je narážka na orální sex, který poskytoval tento Polák Rusce, načež to jiní natočili a dali na síť – pozn. autora). Zároveň zahraniční fanynky přehlíží ruského Vasju s jeho záhadnou ruskou duší jak širé lány. 3. Nikdo se nehodlá ptát na názor ruského Vasji na to, kdy a s kým mají dívky provozovat sex (což je naprosto nesnesitelné).“

Spor o pohlavním styku s cizinci se rozšířil. Zúčastnili se ho kromě rozčilených mužů a bránících se žen také politici, pornoherečky, spisovatelé, publicisté a mluvčí prezidenta Putina, který řekl, že ženy se mají rozhodnout samy.

Hvězda kontroverzních rozhovorů s celebritami, mladý novinář Jurij Duď napsal, že v porovnání s běžnými ruskými muži je „pro cizince poněkud méně obvyklé zacházení se ženou jako s předmětem, který muži patří jako zamlčený předpoklad“.

Kdysi za perestrojky prohlásila účastnice prvních televizních mostů mezi Moskvou a Washingtonem, že v Sovětském svazu sex není. V současném Rusku rozhodně je. Jen se ukazuje, že ho muži a ženy vnímají různě.

Autor je komentátorem deníku Právo