Ruský exil o vyhlídkách na válku v Evropě
Rusové, jejichž názory se vyplatí přečíst nebo poslechnout, protože je mohou vyjádřit svobodně, jsou momentálně mimo Rusko. Zmíním dnes dva lidi.
Jevgenij Dobrenko, profesor na Benátské univerzitě, se proslavil fundamentálními pracemi rozebírajícími sovětskou kulturu stalinské doby a její přesahy do současného Ruska. Je také mimořádně zajímavým publicistou.
Před několika dny zveřejnil rozsáhlou stať zabývající se především evropským pacifismem a z toho vyplývajícími vyhlídkami Evropy v nadcházející válce s Ruskem.
Citoval sociologické údaje západních agentur, ze kterých vyplývá, že v Itálii je pouze 16 procent branců ochotno vzít do rukou zbraně. 39 procent se označuje za pacifisty a pouze 17 procent podporuje zvýšení vojenských výdajů, většina by pak upřednostnila jednotnou evropskou armádu.
V Německu je mezi mladými lidmi pouze 11 procent ochotných bojovat; mnozí nevidí smysl v obraně a odvolávají se na eskapismus nebo pesimismus. Rychlá kapitulace je některými považována za lepší než odpor.
Průzkumy říkají, že v západní Evropě není připraveno bojovat 33 až 62 procent lidí. USA také vykazují přibližně 50procentní odmítnutí. Globálně je ochota bránit se vyšší: 61 procent ve světě, oproti pouhým 32 procentům v EU.
Pacifismus během války podle Dobrenka stírá rozdíly mezi obětí a agresorem, mění konflikt v morální problém a požaduje mír za každou cenu, i když to znamená bezmocnost vůči agresorovi. Takové postoje podle autora vedou k odzbrojení oběti a povzbuzení agresora.
Evropa bude muset válčit
Alexandr Morozov, filozof a politolog, který od roku 2014 žije v České republice, působí jako externí přednášející na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v Praze vede Institut svobodného Ruska, se nedávno vyjádřil, že „Evropa bude muset válčit – a na to se musí připravit“.
Po krachu Trumpovy mírové iniciativy nebude podle Morozova druhý pokus a Západ se dostane do dlouholetého vojenského konfliktu s Ruskem.
Autor také popisuje stav, který momentálně panuje v ruské společnosti, z níž vychází vojenské nebezpečí pro Evropu.
Píše, že Kreml odmítl příměří a vzkazuje, že bude „věčná válka“. Knihy jsou stahovány z knihoven a obchodů, aby všichni dříve nejlepší spisovatelé, hudebníci, režiséři a další, kteří museli emigrovat, byli vyzmizíkováni z ruského povědomí.
Totalitarismus je prakticky dokončen
Systém donášení, včetně veřejného, dosáhl plánované výše. Každý se musí hlídat, aby neřekl něco, co by mohlo být úřady prohlášeno za extremistické. Tresty za diskreditaci, znevažování a urážení všeho státního se zdvojnásobily a ztrojnásobily.
Rychle se dokončují systémy hloubkového sběru a analýzy údajů o každodenních činnostech občanů v digitálním prostředí.
Totalitarismus je podle Morozova prakticky dokončen. Dalším krokem ruského režimu má být jeho šíření do pacifistické Evropy. Nejlépe silou zbraní.
