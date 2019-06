Tažení proti ruskému investigativnímu novináři Golunovovi

Prokurátor pro něj přitom žádal dvouměsíční vazbu. Zatčení Golunova vzbudilo doslova celosvětový rozruch a ruská liberální média se v posledních dnech skoro ničím jiným nezabývají.

Co tedy policie na Golunova má? Jak sama tvrdí, při zatýkání na Cvětném bulváru v Moskvě u něj našla dva balíčky drog a další tři pak v jeho bytě při domovní prohlídce. Podle policejních vyšetřovatelů bylo množství drog takové, že vzbuzuje důvodné podezření, že novinář s drogami nelegálně obchodoval. Pokud by mu soud něco takového prokázal, hrozilo by mu 10-20 let za mřížemi. Policie přitom tvrdí, že nezákonné jednání známého investigativního novináře šetří už dlouho.

Ivan Golunov samozřejmě jakoukoli vinu popírá a podle něj policie zmíněná narkotika do jeho batohu i jeho bytu podstrčila. Takhle by se přirozeně asi choval každý, kdo by čelil podobným podezřením, jenže: když sama ruská policie zveřejnila údajné fotografie z novinářova bytu, ukázalo se, že osm z devíti snímků bylo pořízeno jinde než u Golunova doma.

Ještě tragikomičtější boty se dopustila hlásná trouba Putinova režimu – zpravodajská televize Rossija 24. Ta právě v těchto dnech odvysílala reportáž o údajné Golunovově těžké opilosti a v ní jako důkaz na obrazovce ukázala i lékařské dobrozdání… svědčící o pravém opaku. Televize přirozeně musela tento materiál stáhnout.

Pohřební byznys

Proč asi takovéto vskutku masové tažení proti sice známému a uznávanému, ale přece jen řadovému novináři? Důvod je jasný – témata Golunovových investigativních reportáží. Jeho zájem vzbuzovaly především kauzy kolem radnice města Moskvy a vůbec městské správy ruské metropole.

V poslední době se zabýval třeba dělbou zisků z pohřebního byznysu v Moskvě a moskevské oblasti mezi mafií, představiteli silových struktur a správními úředníky. V této na první pohled nenápadné oblasti se točí 60, ale podle některých propočtů až 250 miliard rublů ročně.

Nebo taková světelná výzdoba Moskvy o vánočních a novoročních svátcích – 7 miliard rublů v závěru každého roku. Nu a Golunov se dlouhá léta zabývá právě tím, do čích kapes tyto obrovité prostředky plynou. Což je věru víc než dobrý důvod pro potíže, s nimiž se dnes potýká.

Státní moc si přitom počíná úplně stejně jako v případě jiných svých oponentů. Příkladem za všechny jsou třeba všechny takzvaně kriminální kauzy dnes nejznámějšího opozičního politika Alexeje Navalného. Putinův režim chce prostě ctěnému občanstvu naznačit, či spíše naoktrojovat, že tihle lidé nejsou odpůrci státní moci, ale kriminální delikventi, před nimiž musí všemocný stát zmíněné občanstvo ochránit. A je to.

Autor je komentátor Českého rozhlasu